2026 Mac Bilgisayarlarının Yılı Olacak: 7 Farklı Model Yolda!

Son dönemde bilgisayar pazarında istikrarlı bir büyüme sergileyen Apple, 2026 yılında büyük bir çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre şirket hem profesyonel kullanıcılara hem de giriş seviyesindeki tüketicilere hitap edecek pek çok yeni bilgisayarını piyasaya sürecek.

2026 Yılında Tanıtılacak Mac Bilgisayar

İddialara göre teknoloji devi bulunduğumuz yıl içerisinde tam 7 farklı Mac modelini kullanıcılarla buluşturacak. Listedeki cihazların bir kısmı mevcut modellerin rutin güncellemeleri olurken bazıları ise uzun yıllardır beklenen modeller olacak.

M5 Pro ve M5 Max Çipli MacBook Pro

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen M5 MacBook Pro yakında yeni işlemci setinin Pro ve Max modelleri ile güncellenecek. 2026'nın ilk aylarında tanıtılması beklenen cihazın 1.599 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

M5 Çipli MacBook Air

Markanın popüler hafif dizüstü bilgisayar serisi MacBook Air da 2026'nın ilk yarısında M5 işlemci ve yeni ağ teknolojileri ile yenilenecek. Yaklaşan modelin 1.099 dolarlık standart başlangıç fiyatını koruması bekleniyor.

M5 Mac Studio

Apple özellikle masaüstü tarafında yeni bir model isteyenler için 2026'nın ilk yarısında M5 Max ve Ultra çipleri ile güncellenen Mac Studio'yu satışa sunacak. Aktarılanlara göre cihaz 1.999 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak.

Apple Studio Display 2

A19 çipinden güç alması beklenen yeni Studio Display 2, 120 Hz ProMotion yenileme hızı, Mini LED teknolojisi ve HDR desteğiyle selefinin eleştirilen yanlarını telafi edecek. Yaz aylarında piyasaya sürülmesi beklenen modelin fiyatı ise 1.599 dolar bandında olacak.

M6 Mac Mini

Kompakt boyutlarıyla sevilen Mac mini 2026'nın sonbahar aylarında yenilenecek. M6 işlemcinden güç alacağı söylenen cihazın tıpkı selefi M4 çipli Mac mini gibi bütçe dostu bir fiyatla satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Uygun Fiyatlı MacBook

Yılın en heyecan verici modellerinden birisi ise Apple'ın öğrenciler ve temel kullanıcılar için geliştireceği uygun fiyatlı MacBook olacak. Yeni dizüstü bilgisayar A18 Pro işlemciye ve 13 inçli bir LCD ekrana sahip olacak. Fiyat tarafında ise cihazın çoğu Windows tabanlı laptop gibi 500 ila 700 dolara alıcı bulması bekleniyor.

Dokunmatik Ekranlı OLED MacBook Pro

İddialara göre Apple en dikkat çekici ürününü yılın sonuna saklayacak. Yeni cihaz hem OLED teknolojisi hem de dokunmatik ekranı sayesinde MacBook tarihinde bir ilk olacak.

Cihazın bu özelliklere ek olarak daha ince bir kasa tasarımı ve dinamik ada benzeri kamera adası gibi yeniliklerle geleceği konuşuluyor. Öte yandan yeni modelin 1.999 dolar ve üzeri bir fiyatla satışa çıkacağı da öne sürülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi en çok heyecanlandıran Mac modeli hangisi? Yorumlarda buluşalım.