Yeni Kia Sportage Türkiye'de! Peki Ne Kadar?

Kia Türkiye yeni Sportage modelini satışa sundu. Yeni Sportage tüketicilere farklı özellikler sunarken SUV dünyasında da yeni bir rakip daha ortaya çıkmış oldu. Peki yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı ne kadar? İşte konuyla ilgili detaylar...

2025 Kia Sportage Fiyat Listesi

Markanın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Sportage 2025 versiyonuyla Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Daha agresif ön tasarım, modern LED aydınlatmalar ve geniş iç yaşam alanı ile öne çıkan model, sürücülere hem konfor hem de şıklık sunuyor.

Motor seçeneklerinde giriş paketi 1.6 litrelik T-GDI turbo benzinli motorla geliyor. 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu motor, 0’dan 100 km/s’ye 9,4 saniyede ulaşabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi 7,1 litre olan araç, performans ve ekonomi arasında dengeli bir yapı sağlıyor.

GT-Line paketinde ise aynı motor 180 beygir güce çıkarılarak 4×4 çekiş sistemiyle sunuluyor. Donanım tarafında da farklı seviyeler dikkat çekiyor. Standart paketlerde 19 inç alaşım jantlar, LED ön ve arka farlar, kablosuz şarj, ısıtmalı direksiyon ve koltuklar gibi özellikler mevcut.

Üst donanım olan Prestige versiyonunda ise deri döşemeler, Harman Kardon ses sistemi, 360 derece kamera ve soğutmalı koltuklar gibi ayrıcalıklar bulunuyor. Yeni Kia Sportage fiyat listesi ise şu şekilde:

1.6L 150 PS DCT Elegance: 2.820.000 TL

1.6L 150 PS DCT Prestige: 3.090.000 TL

1.6L 180 PS 4×4 DCT GT-Line: 3.300.000 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...