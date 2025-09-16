Oyun Pazarının Yeni Lideri Şaşırttı! Geliri 100 Milyar Doları Geçecek

Akıllı telefonlar artık sadece iletişim kurmak ya da sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşmak için kullanılmıyor. Donanımların gelişmesi ile telefonlar aynı zamanda bir tür oyun konsolu oldu. Bulmaca oyunlarından yüksek grafikli oyunlara kadar artık hemen hemen her türlü oyunu bulmak mümkün.

Mobil oyunlara olan ilgi sayesinde oyun geliştiricileri de mobil oyun pazarına çok büyük önem vermeye başladı. Öyle ki mobil oyunlar, PC ve konsol oyunlarının toplamından daha fazla gelir elde ettiriyor. Son paylaşılan verilere bakılacak olursa bunun katlanarak sürmesi kaçınılmaz olabilir.

Mobil Oyunların Geliri, 100 Milyarı Geçecek

NewZoo tarafından paylaşılan yeni verilere göre mobil oyun pazarı, 2025 yılının sonuna kadar inanılmaz bir büyüme görecek. Mobil oyunlardan elde edilen gelir, yüzde 2,9'luk bir yıllık artışla 103 milyar dolara ulaşacak. Bu muazzam büyüme, aynı zamanda hareket hâlindeyken bile oyun oynamaya devam etmeyi sevenlerin ne kadar çoğaldığını gösteriyor.

Bu verilere ek olarak PC ve konsol gelirlerini de belirtmekte fayda var. Konsol gelirlerinde yıllık bazda yüzde 5,5'lik artış yaşandı. Bu da 46 milyar dolara yükselmesini sağladı. PC tarafında ise daha düşük bir büyüme oldu. Yüzde 2,5 artışla 40 milyar dolara ulaştı. PC ve konsol arasındaki bu farkın Nintendo Switch 2'nin dünya genelinde yaygınlaşmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

PC ve konsol bir kenara, mobil oyuncu sayısının bu yıl 3 milyara kadar çıkması bekleniyor. Geçen yıla göre kıyaslama yapmak gerekirse bu, yüzde 4,5 oranında artış anlamına geliyor. Daha geniş bir açıdan bakılacak olduğunda mobil oyunların her anlamda PC ve konsola göre daha çok benimsendiği ortaya çıkıyor. Özellikle PUBG Mobile ve Royal Match gibi oyunlar en çok kazanan oyunlar arasında yer alıyor.

İstatistiklere göre dünyadaki oyuncuların %83'ü mobil oyun oynuyor. Bunların sadece %18'i konsol oyunu oynamayı tercih ederken %26'sının tercihi ise PC oyunu oynamaktan yana. Elbette ki bunun nedeni PC ve konsol oyunları için ekstra bir donanım gerekirken mobil oyunlar için ihtiyacımız olan tek şeyin elimizdeki cep telefonu olması. Görünüşe göre bu büyüme, 2026'da da devam edecek.