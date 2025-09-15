2.249 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Sniper Elite 4 Fırsatını Kaçırmayın!

Sniper Elite serisini seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir indirim fırsatı sunuldu. PlayStation mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Sniper Elite 4'ün standart sürümünün fiyatı önemli ölçüde düştü. Başarılı keskin nişancı oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Sniper Elite 4'ün Fiyatı Düştü

PlayStation mağazasında geçtiğimiz günlerde Sonbahar Maceraları isimli bir kampanya başladı. Bununla beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bu oyunlar arasında Sniper Elite 4 de bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime girdi.

En iyi sniper oyunları arasında yer alan Sniper Elite 4'ün standart sürümü 2 bin 499 TL yerine 249,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Sniper Elite 4 - Season Pass ise 1.229 TL'den 122,90 TL'ye düştü. Ucuz PlayStation oyunu satın alma fırsatı sunan kampanya 25 Eylül 2025 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz. Bunun için PlayStation mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Sepete Ekle" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir. Xbox ve Steam tarafında ise bu oyun ile ilgili şu anda herhangi bir indirim mevcut değil.

Sniper Elite 4 Fragmanı

Sniper Elite 4 Nasıl Bir Oyun?

Gizlilik ve keskin nişancı mekaniklerini birleştiren Sniper Elite 4, üçüncü şahıs bir nişancı oyunudur. İkinci Dünya Savaşı temalı oyun İtalya'da geçiyor. Temel amacımız belirlenen hedefleri yok ederek ilerlemek. Bunu yaparken strateji ve sabır son derece önemli.

Nişan alırken rüzgâr yönü, merminin düşüşü ve hatta nefes tutma gibi faktörleri hesaba katmamız gerekiyor. Hedefleri yok etmek için kullanabileceğimiz birden fazla yöntem bulunuyor. Bu da oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor. Rebellion tarafından geliştirilen oyunun 78 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.