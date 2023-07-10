Royal Match APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,616
- DOSYA BOYUTU 190.00 MB
- Üretici Dream Games, Ltd.
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Royal Match APK, hikayesi, karakter animasyonları ve mekan grafikleriyle diğer üçlü eşleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunlarından ayrılıyor.
Royal Match APK, bir hikaye üzerinden ilerlemesi, yüksek kalitede karakter ve mekan görselleri, animasyonları ile çoğu üçlü eşleştirme oyunundan ayrılıyor. 3’lü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu Royal Match’de Kraliyet Kalesi’nin eski ihtişamına kavuşması için Kral Robert’a yardım ediyorsunuz. Eğlenceli engeller ve zevkli bölümler içeren yeni benzersiz 3’lü eşleştirme bulmacaları çözülmeyi bekliyor. Hemen Royal Match’i Android telefonunuza indirin, Kraliyet Kalesi’ni inanılmaz bir yere dönüştürün!
Royal Match APK İndir
Royal Match APK ile oyuncular rengarenk içerikleri deneyimleyebilecek, eşsiz anlar yaşayabilecekler. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun, aldığı güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam etti. Eğlenceli yapısı ile beğenileri kazanmaya devam eden oyun, günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.
Royal Match Özellikleri
- Eğlenceli engeller ve zevkli bölümlerle dolu 3’lü eşleştirme bulmacaları
- Bir sürü altın kazandıran bonus bölümler
- Zorlu bölümleri geçmenizi kolaylaştıracak birçok kuvvetli güçlendirici
- Muhteşem ödüller kazandıran sandıklar
- Kilidi açılabilir yeni yerler
- Ücretsiz
- Android ve iOS sürümler
- Rengarenk bir dünya
- 3 farklı oyun modu,
- Zengin içerik
- Eğlenceli ses efektleri
- Düzenli güncellemeler
Türk yapımı üçlü eşleştirmeye dayalı yepyeni mobil bulmaca oyunu: Royal Match. Dream Games’in ilk mobil oyunu olan Royal Match, eşleştirmeye dayanan bulmaca oyunları, tarih oyunları özellikle eski çağ oyunları, strateji oyunlarını sevenlere hitap eden harika bir yapım. Grafikler, animasyonlar, içerisinde bulunduğunuz mekanlar, oldukça detaylı ve yüksek kalitede. Oyunda engelleri kırarak güçlendiricileri birleştirerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça yeni kraliyet odaları, olağanüstü güzellikte bahçeler ve daha birçok etkileyici yeri kefşediyorsunuz. Tüm çabanız Kraliyet Kalesi’ni eski haline getirmek hatta daha ihtişamlı yapmak.