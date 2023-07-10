Royal Match APK, hikayesi, karakter animasyonları ve mekan grafikleriyle diğer üçlü eşleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunlarından ayrılıyor.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Royal Match APK, bir hikaye üzerinden ilerlemesi, yüksek kalitede karakter ve mekan görselleri, animasyonları ile çoğu üçlü eşleştirme oyunundan ayrılıyor. 3’lü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu Royal Match’de Kraliyet Kalesi’nin eski ihtişamına kavuşması için Kral Robert’a yardım ediyorsunuz. Eğlenceli engeller ve zevkli bölümler içeren yeni benzersiz 3’lü eşleştirme bulmacaları çözülmeyi bekliyor. Hemen Royal Match’i Android telefonunuza indirin, Kraliyet Kalesi’ni inanılmaz bir yere dönüştürün!

Royal Match APK İndir

Royal Match APK ile oyuncular rengarenk içerikleri deneyimleyebilecek, eşsiz anlar yaşayabilecekler. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı oyun, aldığı güncellemeler ile de içeriğini zenginleştirmeye devam etti. Eğlenceli yapısı ile beğenileri kazanmaya devam eden oyun, günümüzde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Royal Match Özellikleri

Eğlenceli engeller ve zevkli bölümlerle dolu 3’lü eşleştirme bulmacaları

Bir sürü altın kazandıran bonus bölümler

Zorlu bölümleri geçmenizi kolaylaştıracak birçok kuvvetli güçlendirici

Muhteşem ödüller kazandıran sandıklar

Kilidi açılabilir yeni yerler

Ücretsiz

Android ve iOS sürümler

Rengarenk bir dünya

3 farklı oyun modu,

Zengin içerik

Eğlenceli ses efektleri

Düzenli güncellemeler

Türk yapımı üçlü eşleştirmeye dayalı yepyeni mobil bulmaca oyunu: Royal Match. Dream Games’in ilk mobil oyunu olan Royal Match, eşleştirmeye dayanan bulmaca oyunları, tarih oyunları özellikle eski çağ oyunları, strateji oyunlarını sevenlere hitap eden harika bir yapım. Grafikler, animasyonlar, içerisinde bulunduğunuz mekanlar, oldukça detaylı ve yüksek kalitede. Oyunda engelleri kırarak güçlendiricileri birleştirerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Seviye atladıkça yeni kraliyet odaları, olağanüstü güzellikte bahçeler ve daha birçok etkileyici yeri kefşediyorsunuz. Tüm çabanız Kraliyet Kalesi’ni eski haline getirmek hatta daha ihtişamlı yapmak.