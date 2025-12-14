Modern Warfare 4 İçin Şaşırtan İddia: Geliştiriciler İşin Kolayına Kaçabilir

Bildiğiniz gibi Call of Duty serisi için Black Ops 7 ile yaşanan hayal kırıklığının ardından, Black Ops ve Modern Warfare alt serisinden iki oyunun ardı ardına çıkmayacağı yönünde bir karar alınmıştı. Elbette bu, her sene yeni bir Call of Duty çıkmayacağı anlamına gelmiyor ama yeni Modern Warfare oyununu önümüzdeki sene görebiliriz. Şimdilik bizlere nasıl bir deneyimin sunulacağı bilinmiyor, ama ortaya atılan bir iddia oyuncuları şaşırttı diyebiliriz.

Modern Warfare 4'te Büyük Ölçüde Modern Warfare 2 Çok Çyunculu Bileşenleri Olacak

Eğer söylentiler doğru çıkar ise 2026 yılında buluşacağımız Modern Warfare 4 için TheGhostOfHope tarafından ilginç bir iddialar ortaya atıldı. Söylenene göre çok oyunculu mod bileşenleri, büyük ölçüde 2022 yılında çıkan Modern Warfare 2 oyununun bileşenlerinin kopyası olacakmış. Ayrıca sanal geri tepme de geri dönecekmiş.

Modern Warfare 4 Multiplayer in its current state is currently a complete copy of Modern Warfare II except for no perk charging system and less ADS/slide penalties... https://t.co/XWQtp5QLLV — Hope (@TheGhostOfHope) December 14, 2025

Kullanıcının ilk paylaşımı "Modern Warfare 4 çok oyunculu modlarının halihazırdaki durumu, takviye doldurma sistemi ve daha az ADS / kayma cezaları hariç, Modern Warfare II'nin bütünüyle kopyası." yönünde iken, devamında ise "Modern Warfare 4'teki silahlarda aynı Modern Warfare II'deki gibi bir sürü sanal geri tepme var. Son paylaşımımda da dediğim gibi, birkaç şeyin dışında hemen hemen bütünüyle kopyası." dedi.

Bu noktada 'bütünüyle kopya' deyiminin neye işaret olduğu net olarak açıklanmamış olsa da tahminen oyuncu topluluğu belirli silahları ve silah eklentilerini açabilmek için tüm sınıflar genelinde mücadele edecekmiş gibi görünüyor. Orijinal oyunlardaki kilit açma mekanikleri düşünüldüğünde, anlaşılması güç ve karmaşık bir sistem olarak görülmüştü.

Her ne kadar Modern Warfare II serinin tarihine damgasını vuran bir Call of Duty olmasa da Activision için büyük bir başarı olmuştu. Oyuncuların ise çok oyunculu modlar ve diğer özellikler ile ilgili çekinceleri olmuştu ve eğer TheGhostOfHope tarafından ortaya atılan iddialar doğru çıkar ise, bu çekinceler 2026 yılında çıkması beklenen Modern Warfare 4 oyununda da tekrarlanacakmış gibi görünüyor.