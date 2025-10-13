Mortal Kombat 2 Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı! Yakında Geliyor

Merakla beklenen yeni Mortal Kombat filmi ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Mortal Kombat 2'nin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu, vizyona girmeye hazırlanan yeni filmin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Mortal Kombat 2 Filminin Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi dövüş filmleri arasına katılmaya hazırlanan Mortal Kombat 2'nin yeni fragmanı yayınlandı. Warner Bros'un resmî YouTube kanalı üzerinden üzerinden paylaşılan 1 dakika 5 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 159 bini aştı.

Mortal Kombat 2 Filminin Oyuncuları ve Karakterleri

Jessica McNamee (Sonya Blade)

(Sonya Blade) Lewis Tan (Cole Young)

(Cole Young) Josh Lawson (Kano)

(Kano) Joe Taslim (Sub-Zero)

(Sub-Zero) Mehcad Brooks (Jax)

(Jax) Matilda Kimber (Emily)

(Emily) Laura Brent (Allison)

(Allison) Tadanobu Asano (Lord Raiden)

(Lord Raiden) Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi)

(Hanzo Hasashi) Chin Han (Shang Tsung)

(Shang Tsung) Ludi Lin (Liu Kang)

(Liu Kang) Max Huang (Kung Lao)

Mortal Kombat 2 Filminin Konusu

İlk filmin devamı niteliğinde olan Mortal Kombat 2, Earthrealm'in varlığını tehdit eden Shao Kahn'a karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Aksiyon dolu sahneler içermesi beklenen yeni filmde Cole Young, Liu Kang, Sonya Blade, Jax ve Raiden'ın yanı sıra Johnny Cage de bulunacak.

Mortal Kombat 2 Filminin Vizyon Tarihi

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarfından merakla beklenen Mortal Kombat 2, 15 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Simon McQuoid üstlendi. 6,1 IMDb puanına sahip olan önceki film, 2021 yılında vizyona girmişti. Mortal Kombat 3 filminin ne zaman geleceği ise henüz belli değil.