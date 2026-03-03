Motorola'dan 48 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık! Gürültü Engelliyor

Motorola, MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026'da yeni kablosuz kulaklık modeli olan Moto Buds 2'yi tanıttı. Yeni cihaz, gelişmiş ANC, kaliteli ses, konuşmalar için iyileştirilmiş gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve hızlı şarj gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, geniş renk yelpazesi ile hemen hemen her tarza hitap ediyor.

Moto Buds 2'nin Özellikleri Neler?

Kulaklık Pil Ömrü: Tek şarjla 11 saate kadar

Tek şarjla 11 saate kadar Toplam Pil Ömrü (Kutu Dahil): 48 saate kadar

48 saate kadar Batarya Kapasitesi: Kulaklıklar 62 mAh, Şarj kutusu 520 mAh

Kulaklıklar 62 mAh, Şarj kutusu 520 mAh Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'ye kadar, 6 farklı seviyeli dinamik analiz

55 dB'ye kadar, 6 farklı seviyeli dinamik analiz Ses Modları: Şeffaflık Modu ve ENC (Çevresel Gürültü Engelleme)

Şeffaflık Modu ve ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) Mikrofon Yapısı: 6 mikrofonlu gürültü bastırma sistemi

6 mikrofonlu gürültü bastırma sistemi Dayanıklılık Sertifikası: IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı)

IP54 (Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı) Bağlantı Teknolojisi: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanabilme

Aynı anda iki cihaza bağlanabilme Akıllı Algılama: Kulak içi algılama (Otomatik durdurma ve başlatma)

Kulak içi algılama (Otomatik durdurma ve başlatma) Sürücü Yapısı: 11 mm dinamik sürücü + 6 mm mikro planar manyetik sürücü

11 mm dinamik sürücü + 6 mm mikro planar manyetik sürücü Ses Teknolojileri: LHDC desteği ve 360 derece uzamsal ses

Moto Buds 2'nin Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Kulaklıkların her biri, 11 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte toplam süre 48 saate ulaşıyor. Kulaklık 62 mAh batarya kapasitesi ile gelirken şarj kutusunun batarya kapasitesi ise 520 mAh şeklinde. Bu uzun pil ömrü sayesinde kulaklığı oldukça uzun bir süre boyunca kullanma imkânına sahip oluyorsunuz. Moto Buds 2 Plus'ın da toplam 40 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Moto Buds 2, Gürültü Engelliyor mu?

Moto Buds 2, aktif gürültü engelleme özelliği içeriyor. 55 dB'ye kadar gürültü engelleyen cihaz, bulunulan ortamı analiz ederek altı farklı seviyeden uygun olanı seçerek çalışıyor. Bu, kütüphane ve benzeri sessiz ortamlarda daha hafif çalışacağı ve dolayısıyla güç tüketimi açısından verimlilik sağlayacağı anlamına geliyor.

Kulaklıkta şeffaflık modu mevcut. ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğinin aksine bu özellik sayesinde çevrede neler olup bittiğini duymanız mümkün hâle geliyor. Öte yandan ENC (Çevresel Gürültü Engelleme) özelliği de bulunuyor. 6 mikrofonla desteklenen bu özellik, dışarıdan gelen gürültüyü bastırarak sesinizin konuştuğunuz kişilere net bir şekilde iletilmesine olanak tanıyor.

Moto Buds 2, Suya Dayanıklı mı?

Moto Buds 2, IP54 sertifikasına sahip. Bu, kulaklığın sadece toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Günlük hayatta yaşanabilecek küçük aksaklıklardan etkilenmez ancak yoğun su basıncına maruz bırakmaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde beklenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Moto Buds 2, Aynı Anda İki Cihaza Bağlanır mı?

Bluetooth 6.0 destekli cihaz, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Sizin manuel olarak cihaz değiştirmenize gerek bırakmıyor. Bilgisayarda bir şeyler izlerken telefonunuza arama geldiğinde otomatik olarak cihaza geçebiliyor. Ayrıca kulaklığı taktığınızda ya da çıkardığınızda bu durum algılanıyor. Cihaz çıkarılmışsa çalan şarkı otomatik durduruluyor, takıldığında ise kaldığı yerden devam ediyor.

Moto Buds 2 Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Moto Buds 2, 11 mm dinamik sürücüler ve 6 mm mikro planar manyetik sürücülerle birlikte geliyor. Yüksek ses kalitesi için LHDC desteği sunan kulaklık, uzamsal ses desteği sayesinde de 360 derecelik bir sanal ortamın içinde hissetmenize, şarkıları sanki yanınızdaymış gibi duymanıza olanak sağlıyor.

Moto Buds 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Moto Buds 2 için 70 euro (3 bin 574 TL) fiyat etiketi belirlendi. Motorola şu anda Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütmüyor ancak bazı kulaklıkları ithalatçı garantili olarak çeşitli çevrim içi mağazalarda mevcut. Moto Buds 2 de bu yolla Türkiye'ye gelebilir ancak fiyatının güncel kurla sınırlı kalmasını beklememek gerek. Gümrük, ÖTV, KDV ve ithalatçı kârı gibi eklemeleri göz önünde bulundurduğumuzda fiyatı en az 11 bin 500 TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

Moto Buds 2, yüksek ses kalitesi sunmaya odaklanan bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, artık sürekli hareket hâlinde olduğumuz günümüz dünyasında en büyük gereksinimlerden birini karşılıyor: Uzun pil ömrü. 48 saate varan bu pil ömrü sayesinde cihazın özellikle uzun seyahatler için ciddi bir avantaj sunacağını düşünüyorum.