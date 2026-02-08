Motorola'dan AirPods Pro'ya Rakip Geliyor: Fiyatı Ucuz, Tasarımı İddialı!

Son dönemde yeni fiyat performans odaklı akıllı telefon modelleriyle gündeme gelen Motorola, yakında kablosuz kulaklık pazarında da sahneye çıkacak. Markanın merakla beklenen Moto Buds 2 Plus isimli yeni modeli kısa bir süre önce sürpriz bir sızıntıyla karşımıza çıktı. Yeni kulaklığın tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar!

Moto Buds 2 Plus'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan render görüntülerine göre Motorola, yeni kulaklığında da sevilen tasarım çizgisini koruyacak. Zira görüntülerde kulaklığın tasarım hatları itibarıyla birinci nesil Moto Buds modellerine epey benzediğini görülüyor.

Bununla birlikte tıpkı ilk seride olduğu gibi mavi ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak Moto Buds 2 Plus özellikle şarj kutusu tarafında seleflerinden ayrışıyor. Görüntülerde önceki modellerin yatay ve düz kutu tasarımı yerine daha modern ve dikey bir şarj kutusu ile karşılaşıyoruz.

Öte yandan kulaklıkların üzerinde yer alan "Sound by Bose" ifadesi serinin en güçlü yönünün korunacağının habercisi. Motorola henüz kulaklığın özelliklerini açıklamasa da bu ibare yeni modelin üst düzey gürültü engelleme performansı ve etkileyici bir ses kalitesi sunacağını gösteriyor.

Genel anlamda Motorola, yeni Moto Buds 2 Plus modelinde radikal değişiklikler yerine ince dokunuşlar tercih ederek hem kulaklık serisinin sadık müşterilerini memnun etmeyi hem de yeni kullanıcılar için daha konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Moto Buds 2 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz şirket cephesinden kulaklığın fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sızdırılan bilgilere göre Moto Buds 2 Plus global pazarda 199.99 dolar (yaklaşık 8.720 TL) karşılığında satışa sunulacak.

Eğer iddialar doğruysa yeni cihaz Sony ve Apple gibi rakiplerinin sunduğu pahalı modellere kıyasla daha ulaşılabilir bir seçenek olarak raflardaki yerini alacak. Kulaklığın ne zaman tanıtılacağı konusundaki belirsizlik ise sürüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.