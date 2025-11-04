Motorola'dan Bütçe Dostu Telefon! 120Hz Ekrana Sahip

Motorola'nın sadeliği mümkün olan en şık şekilde yansıtmayı başaran tasarıma sahip telefonu tanıtıldı. Moto G Play 2026 olarak adlandırılan yeni model, son derece uygun bir fiyat etiketiyle birlikte geliyor. Sadece tek bir renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkan model, 120Hz yenileme hızı ve çok daha fazlasını sunuyor.

Moto G Play 2026 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Maksimum Parlaklık: 1000 nit

1000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 3

Gorilla Glass 3 İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 İşlemci Üretim Süreci: 6 nm

6 nm Arka Ana Kamera: 32 megapiksel

32 megapiksel Ön Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

5200 mAh Hızlı Şarj Desteği: 18W

18W Dayanıklılık Sertifikası: IP52

Moto G 2026 ile birlikte tanıtımı gerçekleştirilen Moto G Play, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 5G desteğine sahip olan cihaz ayrıca Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini de destekliyor.

Motorola'nın 2 günlük pil ömrü sunduğunu öne sürdüğü telefonda 5200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Buna ek olarak telefonda 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. Batarya bakımından herhangi bir değişiklik söz konusu olmasa da hızlı şarj desteği konusunda Moto G 2026'nın 30W desteğine kıyasla oldukça düşük kalıyor.

Telefonun arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Hem ön kamera hem arka kamera bakımından Moto G 2026'dan ayrılıyor. Öyle ki G 2026, bu modelden farklı olarak kullanıcıları 32 megapiksel çözünürlüğüne sahip ön kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile karşılıyor.

İşlemci tarafında da herhangi bir farklılık bulunmuyor. Moto G Play 2026 da G 2026 gibi 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemcide iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Telefon, Android 16 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Ayrıca Google'ın yapay zeka destekli aracı olan Gemini'a doğrudan erişmenize olanak tanıyor. Telefon ayrıca gülümsemeleri otomatik olarak algılama ve gece görüşü gibi yapay zeka destekli pek çok özellikten yararlanmanıza da imkân tanıyor.

Moto G Play 2026 Fiyatı

Moto G Play için 169,99 dolar (7 bin 153 TL) fiyat etiketi belirlendi. Koyu mavi renk seçeneği ile beraber gelen telefonun 199.99 dolar (8 bin 416 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmaya hazırlanan Moto G 2026'dan çok daha uygun bir fiyata sahip olduğu söylenebilir.