Motorola'dan Ucuz Takip Cihazı Geliyor: AirTag'e Rakip Olacak!

Apple imzalı AirTag'ler her geçen gün kullanıcılar arasında yaygınlaşırken Android ekosisteminde de bu cihaza güçlü alternatifler için hareketlilik başladı. Son olarak uygun fiyatlı akıllı telefon ve tabletleriyle tanıdığımız Motorola yeni takip cihazı Moto Tag 2 için çalışmalara başladı.

2024 yılında tanıttığı Moto Tag İle sektörün Android cephesindeki nadir temsilcilerinden olan şirket, yeni cihazıyla kullanıcılara daha işlevsel bir tasarım ve canlı renk seçenekleri sunmayı hedefliyor. İşte detaylar!

Moto Tag 2 Neler Sunacak?

Yeni ürünün sızdırılan tanıtım görselleri cihazın renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. Buna göre Moto Tag 2 bej ve turuncu olmak üzere iki yeni renk seçeneğine sahip olacak. Bilmeyenler için önceki model yeşil ve mavi seçenekleriyle satışa sunulmuştu.

Görüntülerde dikkat çeken bir detay ise yeni cihazın selefinden farklı olarak üst kısımda küçük bir boşluğa yer vermesi. İddialara göre bu boşluk cihazın pil kapağını açmak için bir kilit mekanizması olarak görev yapabilir. Öte yandan bu detayın ürünün arkasında yer alan hoparlörün ses seviyesini artırmak için tasalanmış olabileceği de belirtiliyor.

Tasarımsal özelliklerin dışında Moto Tag 2'nin önceki modelde yer alan pek çok donanımı koruması ve yine selefi gibi Bluetooth ve UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojilerini desteklemesi bekleniyor. Cihazın çıkış tarihi ve fiyatı ise hala merak konusu. Ancak Motorala'nın AirTag, Chipolo ve Pebblebee gibi rakipleriyle rekabet edebilmesi için uygun bir fiyat politikası izleyeceği tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.