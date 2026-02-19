Motorola'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası

Motorol yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Edge 70 Fusion olarak isimlendirilen akıllı telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemci yer alacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın İşlemcisi Ne Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre Motorola Edge 70 Fusion gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Orta segmentte konumlanan Snapdragon 7s Gen 4, bir önceki nesil olan Snapdragon 7s Gen 3'e göre daha yüksek CPU ve GPU performansı sunuyor. Bu işlemci, sosyal medya kullanma, internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Mobile Legends, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda da ideal bir performans sunuyor.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

İddiaya göre Motorola Edge 70 Fusion'ın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği bulunacak. Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 60 Fusion için 22 bin 999 rupi (11 bin 40 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Edge 70 Fusion'ın ise 25 bin rupi (12 bin TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Motorola'nın diğer modelleri Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Motorola Edge 70 Fusion'ın da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Motorola Edge 70 Fusion Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Fusion'ın 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketibelli olacak.Yüksek şarj hızı, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Edge 60 Fusion, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.