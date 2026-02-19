POCO'nun 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 12 GB RAM'i Var

POCO X8 Pro Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonun ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre POCO X8 Pro Max, yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok zöelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

POCO X8 Pro Max'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre POCO X8 Pro Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça okunabilmesini sağlayacak.

Serinin önceki modeli POCO X7 Pro'nun 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni modelde biraz daha büyük bir ekran göreceğiz. X7 Pro'da ayrıca 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.550 mAh

8.550 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Akıllı telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO X7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre POCO X8 Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 529,90 euro (27.381 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 579,90 euro (29.964 TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacak.

POCO X7 Pro şu anda 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X8 Pro Max, önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen POCO X8 Pro Max'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Telefonun siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacağı söyleniyor. POCO'nun bütçe dostu akıllı telefonu X7 Pro, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.