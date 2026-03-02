Motorola 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Tanıttı! 12 GB RAM'e Sahip

Motorola, Edge 70 Fusion isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Edge 70 Fusion'da Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci yer alıyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dâhil birçok özelliğe de sahip.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5200 nit

5200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 GPU: Adreno 720

Adreno 720 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP Sony LYTIA 710

50 MP Sony LYTIA 710 Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Boyut: 162,76 x 75,60 x 7,99 mm

162,76 x 75,60 x 7,99 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Dayanıklılık: MIL-STD-810H sertifikası, IP68 ve IP69 toza ve suya dayanıklılık

MIL-STD-810H sertifikası, IP68 ve IP69 toza ve suya dayanıklılık Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 68W

Motorola Edge 70 Fusion'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Edge 70 Fusion, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5200 nit maksimum pralaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Fusion, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu telefonda 1220 x 2712 piksel çözünürlük, OLED ekran, 4500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Dolayısyıla yeni telefonda hem yenileme hızında hem de parlalık değerinde öenmli bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz.

Motorola Edge 70 Fusion'ın İşlemcisi Nasıl?

Motorola Edge 70 Fusion gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor . 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Kamera Özellikleri Neler?

Motorola Edge 70 Fusion'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony LYTIA 710 ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Motorola Edge 70 Fusion'In Bataryası Kaç mAh?

Motorola Edge 70 Fusion, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Akıllı telefon ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloj ise akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağalyarak zamandan tasarruf ettirecek. Edge 60 Fusion'da 5200 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj desteği mevcut.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemine sahip olan Motorola Edge 70 Fusion için 429.99 euro (22 bin 111 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Motorloa marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenden dolayı Edge 70 Fusion'ın da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda Motorola Edge 70 Fusion'ın kendi segmentinde oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüğe ve 144hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda hem oyun oynamak hem de dizi ve film izlemek çok keyifli olacaktır. Telefon yalnızca ekranıyla değil aynı zamanda işlemci, batarya ve şarj hızıyla da öne çıkıyor. Telefonun tüm bu özelliklerle birlikte üst düzey bir deneyim sunacağını düşünüyorum.