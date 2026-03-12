144Hz AMOLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Motorola, Edge 70 Fusion+ isimli yeni bir telefon tanıttı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci hem günlük kullanımda hem de oyunlarda yeterli bir performans sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunan telefon, 12 GB RAM seçeneğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP

50MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz bir telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip bir telefona geçildiğinde bu farkı belirgin şekilde hissediliyor.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 2.7 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört adet eçkridek içeriyor. Bu işlemci, sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Kamera Özellikleri Neler?

Edge 70 Fusion+'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon 4K çözünürlüğünd evideo kaydı yapabiliyor.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Serinin diğer modeli olan Motorola Edge 70 Fusion'da ise 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Motorola Edge 70 Fusion+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Motorola marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Fusion+'ın de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Edge 70 Fusion+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 2.969 Brezilya Reali fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile 25 bin 350 TL'ye denk geliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon yeşil ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Editörün Yorumu

Telefonlarda pil ömrü kadar şarj hızının da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin şu anda kullandığımda telefonda 25W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu nedenle telefonun şarj olması için uzun süre boyunca beklemem gerekebiliyor. Edge 70 Fusion+ ise 68W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Bu da zamandan tasarruf ettirecek.

Edge 70 Fusion+, şarj hızının yanı sıra yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ve orta sınıf işlemci dahil olmak üzere birçok avantaj da sunuyor ancak batarya kapasitesinin en azından 6000 mAh üzeri olmasını isterdim. Yoğun kullanımda bu kapasitenin tek şarjla bir günü çıkarma konusunda yetersiz gelebileceğini söyleyebilirim.