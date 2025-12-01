vivo'nun Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı! Yakında Geliyor

vivo'nun çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturması beklenen vivo V70 serisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Serinin bir parçası olarak piyasaya sürülecek V70 FE sürümünün de yolda olduğu iddia edildi. Ayrıca bu cihazın tam olarak ne zaman sunulacağı gibi detaylar da aktarıldı.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 FE, serisinin diğer modelleriyle beraber 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Bu model, V70, V70 Pro ve V70 Lite'ın yanında dördüncü model olarak karşımıza çıkacak. Serinin tüm üyelerinin gücünü tamamen Snapdragon işlemcilerinden alması bekleniyor.

Tüm cihazların Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde vivo V70 Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte cihazın bazı özellikleri de açıklığa kavuştu. V2538 model numarasına sahip olan model, tek çekirdek testinde 1.235 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.920 puan elde etti.

Geekbench'te yer alan sürüm, 8 GB RAM'li versiyon oldu. Ancak cihazın sadece 8 GB RAM ile sınırlı kalmayacağı, buna ek olarak 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine de sahip olacağı söyleniyor. 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı ileri sürülen cihazın AMOLED ekranda 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor.

Merakla beklenen telefon, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor. Telefon, gücünü ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu yılın mayıs ayında tanıtılan vivo S30'da da aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.