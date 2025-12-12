Motorola'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Motorola'nın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Geekbench'te görüntülenen Edge 70 Ultra'nın bu kez özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan biglilere göre OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera Sistemi: 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP üçüncü kamera

Ortaya çıkan bilgliere göre Motorola Edge 70 Ultra, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Motorola Edge 50 Ultra'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, p-OLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Motorola'nın yeni Android telefonu gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu çekirdek mimarisi sayesinde işlemci hem yüksek performans hem de enerji verimliliği sunabiliyor.

Edge 70 Ultra'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğüne dair bir bilgi paylaşılmadı ancak onun da 50 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Motorola Edge 70 Ultra, geçtiğimiz aylarda XT2603-1 model numarası ile Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Akıllı telefon, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 636 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 475 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı. Sonuçlara göre ayrıca telefon Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.