Motorola'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Yeni Görüntüler Sızdırıldı

Motorola'nın çok yakın bir zamanda tanıtacağı belirtilen yeni amiral gemisi Motorola Edge 70 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Telefonun ön tasarımını gözler önüne seren görüntüler yayınlandı. Bu görüntüler, daha önce sızdırılan her iki renk seçeneğini de içeriyor.

Motorola Edge 70 Ultra'nın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre telefon Motorola edge 70 Ultra, gri ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. Her iki model de kumaş benzeri bir dokuya sahip olacak. Edge 70 modelinde düz ekrana geçilmiş olsa da yeni modelde daha oval bir tasarıma geçiş yapılacak.

Ekranın ortasında bir kamera yer alacak. Arka tarafta üç adet kamera yer alacak. Bunlardan biri de telefoto kamera olacak. Bu arada şimdiye kadar söz konusu modelden "Edge 70 Ultra" diye bahsediliyordu ancak cihazın bu isim yerine Motorola Signature ismiyle yeni bir serinin ilk üyesi olarak satışa sunulabileceği yönünde söylentiler bulunuyor fakat bunun şimdilik pek de güçlü bir ihtimal olmadığını belirtmekte fayda var.

Motorola Edge 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 İşletim sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 16 GB

16 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP üçüncü kamera

Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre Motorola Edge 70 Ultra, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Motorola Edge 50 Ultra'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, p-OLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Edge 70 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise şimdilik belirsizliğini koruyor fakat 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ile gelmesi muhtemel görünüyor.

Yeni telefon, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Motorola Edge 50 Ultra'da 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 kullanılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te XT2603-1 model numarasıyla ortaya çıkan model, tek çekirdek testinde 2 bin 636 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 475 puan elde etmişti. Bu testte telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı. Test sonuçlarına göre cihaz, 16 GB RAM'in yanı sıra Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.