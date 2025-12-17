25.500 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Kaya Gibi Sağlam

Ulefone, bu yılın başlarında kullanıcılar ile buluşturduğu Armor 34 Pro modelinden sonra şimdi de Armor 34 Pro+ modelini tanıttı. Bu Android telefon, çok zorlu koşullar altında bile çalışmaya devam edecek şekilde geliştirildi. Yeni model özellikle yüksek batarya kapasitesi ile ön plana çıkıyor.

Ulefone Armor 34 Pro+ Özellikleri

Ekran : 6.95 inç (1080 x 2460 Piksel, 600 nit Parlaklık)

: 6.95 inç (1080 x 2460 Piksel, 600 nit Parlaklık) Ekran Koruması : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : MediaTek Dimensity 7400X

: MediaTek Dimensity 7400X RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 512 GB UFS 3.1 (microSD desteği mevcut)

: 512 GB UFS 3.1 (microSD desteği mevcut) Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 64 MP (Gece Görüş) + 50 MP (Ultra Geniş)

: 50 MP (Ana) + 64 MP (Gece Görüş) + 50 MP (Ultra Geniş) Batarya : 25.500 mAh

: 25.500 mAh Şarj Özellikleri : 66W Hızlı Şarj, 10W Ters Şarj

: 66W Hızlı Şarj, 10W Ters Şarj İşletim Sistemi: Android 15

6.95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ulefone Armor 34 Pro+, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor. Diğer çoğu telefondan farklı olarak bu model ayrıca mobil projeksiyon içeriyor.

Telefona entegre edilmiş bir şekilde gelen bu projeksiyon, seyir deneyimini oldukça keyifli bir hâle getiriyor. Cihazın arka yüzeyinde ayrıca 585 LED'lik büyük bir aydınlatma sistemi mevcut. Bu, en karanlık ortamları dahi son derece güçlü bir şekilde aydınlatmanıza imkân tanıyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Cihaz, 25.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 66W hızlı şarj desteği sunuyor. Diğer cihazları şarj etmek için de 10W ters şarj özelliği bulunuyor.

Android 15 ile birlikte gelen telefon, gücünü MediaTek Dimensity 7400X işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, dört adet 2.6 Ghz Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeği olmak üzere sekiz çekirdekle birlikte geliyor. Ulefone Armor 34 Pro'da ise MediaTek'in 7300 5G işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 16 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB UFS 3.1 seçeneği bulunuyor. Bu her ne kadar yüksek boyutlu dosya ve uygulamaları barındırmak için yeterli olsa da microSD desteği sayesinde daha fazla alan elde etmenin mümkün olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Ulefone Armor 34 Pro+ Fiyatı

Ulefone Armor 34 Pro+ için 750 dolar (32 bin 43 TL) fiyat etiketi belirlendi. Devasa bataryasından dolayı telefon, 32.7 mm kalınlığında ve tam olarak 825 gram ağırlığa sahip. Ayrıca IP68, IP69K ve askeri standart MIL-STD-810H sertifikası ile geliyor. Bu da belirli bir dereceye kadar su, toz, düşme ve darbelere karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.