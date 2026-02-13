FIFA Dünya Kupası Temalı İki Telefon Yolda! Özel Zil Sesi Olacak

Motorola, CES 2026'da Razr 60 modelinin FIFA Dünya Kupası'na özel sürümünü tanıtarak futbolseverleri oldukçe heyecanlandırmıştı. Söz konusu telefonun satışa sunulmasından kısa bir süre sonra markanın aynı temalı iki yeni telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

Motorola, İki FIFA Dünya Kupası Temalı Telefon Daha Sunacak

Motorola'nın Razr 60 modelinden sonra Razr Fold ve Signature modellerinin de FIFA Dünya Kupası temalı versiyonlarını sunacağı iddia edildi. Tanıtım tarihleri henüz belli olmasa da satışa sunulan model sayesinde özel sürümlerin tam olarak neler sunacağı hakkında fikir edinmek mümkün hâle geliyor.

Razr 60'ın FIFA Dünya Kupası versiyonunun arka tarafında FIFA Dünya Kupası 2026'nın simgesi yer alıyor. Ayrıca temaya özgü 26 duvar kâğıdı ve Dünya Kupası'na özel zil sesi ile birlikte geliyor. Bunu göz önünde bulundurarak Signature ve Razr Fold modellerinin aynı temalı sürümlerinin de bunları içermesine "kesin" gözle bakılıyor.

Motorola Razr Fold'un Özellikleri Neler?

İç Ekran: 8.09 inç, 2K çözünürlük, LTPO OLED

8.09 inç, 2K çözünürlük, LTPO OLED Dış Ekran: 6.56 inç

6.56 inç Arka Kameralar: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı, 50 MP periskop telefoto (3x optik zoom)

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı, 50 MP periskop telefoto (3x optik zoom) İç Kamera: 20 MP selfie kamerası

20 MP selfie kamerası Dış Kamera: 32 MP kapak ekranı selfie kamerası

32 MP kapak ekranı selfie kamerası Renk Seçenekleri: Pantone Blackened Blue (Koyu Gece Mavisi) ve Pantone Lily White (Beyaz)

Motorola Razr Fold, iç tarafta 2K çözünürlük sunan 8,09 inçlik LTPO OLED ekran ve dış tarafta 6,56 inçlik ekrana sahip. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ayrıca selfie için dış tarafta 32 megapiksel çözünürlüğünde, iç tarafta 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

LTPO OLED ekranla birlikte gelecek. Android 16 işletim sistemine sahip olacak cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M bulunuyor. Cihaz, depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek sunuyor.

Motorola Signature'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2780 piksel

1264 x 2780 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 50 MP Sony LYT-500

50 MP Sony LYT-500 RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB LPDDR5x

12 GB / 16 GB LPDDR5x Depolama: 1 TB'a kadar

Motorola Signature, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 450 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Parmak izi sensörü içeren telefon, yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de sunuyor.

186 gram ağırlığında ve 162,1 x 76,4 x 6,99 mm boyutlarında olan cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz ayın sonunda tanıtılan Moto G17'de MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi tercih edilmişti.