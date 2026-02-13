12 GB RAM'li Nothing Phone 4a Performans Testine Girdi

Nothing Phone 4a'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işlemcisi sızdırılan Nothing Phone 4a, Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu.

Nothing Phone 4a Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

A06 model numarasına sahip olan Nothing Phone 4a Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.245 puan, çoklu çekirdek testinde 3.299 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Qualcomm'un orta segmentte konumlanan bu işlemcis, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda da ideal bir performans sunuyor.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Nothing Phone 4a'da 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Adreno 810 GPU'ya saihp olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sıra dışı bir tasarıma sahip olması beklenen Nothing Phone 4a'nın 475 dolar (20 bin 776 TL) civarında bir fiyata sahip olacağı iddia edilmişti. Bu arada Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü Türkiye'de şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Nothing Phone 4a, serinin önceki modeline kıyasla daha güçlü bir donanım ile birlikte gelecek. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 30 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğinin altını çizelim.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte geleceği iddia edilen Nothing Phone 4a'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Nothing Phone 3a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.