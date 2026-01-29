8 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıtıldı! 50 MP Kamera ve Dahası

Motorola, Moto G17 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan Moto G17'de MediaTek tarafından geliştriilen bir işlemci bulunuyor. Telefon yüksek çözünürlüklü ekran, 8 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Moto G17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Piksel Yoğunl uğu: 391 PPI

391 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3

Corning Gorilla Glass 3 RAM: 4 GB veya 8 GB

4 GB veya 8 GB İşlemci: MediaTek Helio G81 Extreme

MediaTek Helio G81 Extreme Arka Kamera: 50 MP Sony LYTIA 600 (f/1.88) + 5 MP ultra geniş açı (f/2.2) + yardımcı sensör

50 MP Sony LYTIA 600 (f/1.88) + 5 MP ultra geniş açı (f/2.2) + yardımcı sensör Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Batarya : 5200 mAh

: 5200 mAh Hızlı Şarj: 18W

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G17, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 391 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 75,98 x 165,67 x 8,17 mm boyutlarında olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefonda Mali-G52 MC2 GPU ve MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Motorola Edge 60 Neo'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7400 tercih edilmişti.

Motorola'nın yeni telefonu, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor. Akıllı telefon 5200 mAh batarya kapasitesine sahip. Moto G17 ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Moto G17'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip Sony LYTIA 600 ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve yardımcı sensör yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Motorola Moto G17 Fiyatı

Motorola Moto G17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü, İngiltere'de 149,99 pound (9.028 TL) fiyata satılıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için Almanya'da 199,99 euro (10.431 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon mor, açık mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.