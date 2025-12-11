Motorola'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Motorola çok yakın bir zamanda yeni katlanabilir telefonunu tanıtabilir. Şirketin yeni üzerinde çalıştığı bu telefonun Razr serisindeki dikey olarak katlanabilen telefonların çok ötesine geçeceği söyleniyor. İddiaya göre yeni cihaz tıpkı bir kitap gibi açılıp kapatılabilecek. Hatta bu telefonun ne zaman tanıtılacağına dair önemli bilgiler de paylaşıldı.

Motorola'nın Yeni Katlanabilir Telefonu Nasıl Olacak?

Motorola'nın yılbaşı için sunduğu hediye paketinin üzerinde "Her katlanış bir olanak sunar" ifadesini içeren bir not defteri ve 6 Ocak 2026 tarihinde Lenovo Tech World etkinliğini işaret eden bir not görüldü. Tüm bunlar birleştirildiğinde ise markanın daha önce ortaya çıkan yeni katlanabilir telefonunun gelebileceği anlaşılıyor.

Bu telefonun şu anda resmî bir adı bulunmuyor fakat söylentiler, Motorola Fold olarak adlandırılacağı yönünde. Dikey katlanabilir Razr ailesinden farklı olarak daha büyük bir alan sunacak. Kitap gibi açılıp kapanması ise kullanıcılara son derece etkileyici bir deneyim sağlayacak.

Yeni telefonun piyasaya sürülmesi hâlinde Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi büyük ve katlanabilir olmasıyla dikkat çeken telefonlara benzeyeceği söylenebilir. Razr serisi daha çok tarza önem veren kullanıcılara hitap ederken bu yeni katlanabilir telefon tamamen farklı bir kullanıcı kitlesini hedef alacak.

Cihaz açıldığında neredeyse tablet gibi bir boyuta sahip olacak. Bu geniş ekran, aynı anda birden fazla uygulamada çeşitli işlemler gerçekleştirmenize imkân tanıyarak verimliliğinizi büyük ölçüde arttıracak.Ayrıca küçük ekran yerine daha büyük ekrana sahip olması, film ve dizi izlemeyi de daha keyifli hâle getirecek. Öte yandan Samsung'un Z Fold serisine benzer şekilde bu yeni modelin de bir kalem desteği ile birlikte gelmesi muhtemel. Hızlı not almak, çizim yapmak ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.