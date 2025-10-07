vivo 200 MP Kameralı Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz AMOLED Ekranı Var

Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60e tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. vivo'nun bütçe dostu Android telefonu 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo V60e Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 1.900 nit

1.900 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 Turbo

MediaTek Dimensity 7360 Turbo RAM Seçenekleri: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X

8 GB ve 12 GB LPDDR4X Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj Desteği: 90W

90W Arka Ana Kamera: 200 MP (f/1.88, OIS destekli) ana kamera ve 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera

200 MP (f/1.88, OIS destekli) ana kamera ve 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo V60e, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.900 nit maksimum parlaklık sunuyor. 163,53 x 76,96 x 7,49 mm boyutlarında olan telefonda ekran altı parmak izi sensörü ve çift SIM kart desteği bulunuyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7360 Turbo işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.5GHz ve dört adet 2.0 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan vivo V50e'de sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği ile geliyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. V60e'de 6.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya, telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak.

Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Telefonda IP68 + IP69 sertifikları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

vivo V60e'nin arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

vivo V60e Fiyatı