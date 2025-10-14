Motorola'dan 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon! 120Hz Ekrana Sahip

Motorola, Moto G100'ün tüm özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Bütçe dostu telefon, dev batarya sayesinde tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Moto G100 bunların yanı sıra 12 GB RAM seçeneğiyle de öne çıkıyor.

Motorola Moto G100 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Maksimum Parlaklık: 1.050 nit

1.050 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 30W

30W Arka Ana Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP kamera

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G100, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1.050 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,23 x 76,5 x 8,6 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olan telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim sürecilye geliştirilen bu işlemci dört adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Moto g06 Power'da MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı yer alıyor. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda ayrıca USB Type-C portu ve NFC desteği de bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Motorola Moto G100 Fiyatı

IP64 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olan Motorola Moto G100'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.399 yuan (8.231 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon Mavi, yeşil ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.