Xiaomi'den 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! Videosu Paylaşıldı

Uygun fiyatlı telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Redmi Turbo 5'in bir videosu paylaşıldı. Böylece telefonun hem tasarımı hem de renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Turbo 5'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan videoya göre Redmi Turbo 5'in arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Bu kameraların sağ tarafında LED flaş bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak. Videoda telefonun siyah, yeşil, beyaz ve turuncu renk seçenekleri bulunuyor.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8500-Ultra işlemcisinden alacak. Redmi Turbo 4'te ise bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM bulunacak. Akıllı telefon 7.560 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Redmi Turbo 5 ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde dev bataryalı Redmi Turbo 5 bile kısa süre de şarj olabilecek.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (12.485 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (13.116 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin uygun fiyatlı Android telefonu Redmi Turbo 5, 29 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla beraber beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak.Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.