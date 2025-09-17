7.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefonun Özellikleri Sızdı!

Android telefon pazarının önde gelen markalarından Motorola, kısa süre önce Moto G06 ve G06 Power modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise seriye yeni bir üye ekleniyor. Bu üye Moto G36. Merakla beklenen bütçe dostu cihaz, yüksek kapasiteli bataryasıyla adından söz ettirecek. Son olarak Motorola Moto G36 özellikleri ortaya çıktı.

Motorola Moto G36 Özellikleri Ortaya Çıktı

Motorola’nın XT2533-4 kod adlı yeni modeli TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Bilmeyenler için TENAA, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na bağlı Telecommunication Equipment Certification Center kurumudur ve ülkede satışa çıkacak tüm telefonların buradan onay alması gerekir. Moto G36 da resmi tanıtımdan önce bu sertifikayı almış durumda.

İlgili sayfada yer alan bilgilere göre Moto G36, 6,72 inç büyüklüğünde, 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü bir LCD ekranla çıkacak. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Batarya kapasitesi ise 7.000 mAh olacak. Ayrıca 33W şarjla beslenecek. Cihazın batarya kapasitesinin yüksek olması nedeniyle kalınlığı da yüksek olacak gibi görünüyor. Öyle ki 166.3 x 76.5 x 8.7mm ölçülerinde ve 210 gram ağırlığında olacak.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. Önde ise 32 MP özçekim kamerası yer alacak. Cihazın işlemcisi henüz net olmasa da 4 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ile gelecek. Depolama alanı seçeneklerininse 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB olması bekleniyor.

Motorola Moto G36 tanıtım tarihi ve fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat çeşitli kaynaklar, bütçe dostu kataloğunda yer alacağını ifade ediyor

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.