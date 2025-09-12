Motorola 8 GB RAM'li Ucuz Tablet Tanıttı! Dev Bataryaya Sahip

Motorola Moto Pad 60 Neo tanıtıldı. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Motorola'nın bütçe dostu yeni tableti 8 GB RAM, 7.040 mAh batarya kapasitesi ve 90Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Moto Pad 60 Neo Özellikleri

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto Pad 60 Neo, LCD ekran üzerinde 1600 x 2460 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 254,59 x 166,15 x 6,99 mm boyutlarındaki tablet Dolby Atmos teknolojisini destekliyor.

Tablette MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Motorola Moto g06 Power'da MediaTek Helio G81 Ultra tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı, microSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar artırılabiliyor. 7.040 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 480 gram ağırlığındaki tablette dörtlü hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut. IP52 sertifikasına sahip olan tablet, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Motorola Moto Pad 60 Neo Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Moto Pad 60 Neo için 17 bin 999 rupi (8 bin 432 TL) fiyat etiketi belirlendi. Motorola'nın yeni bütçe dostu Android tableti yalnızca yeşil renk seçeneğine sahip.