Aşırı Ucuz Telefon Satışa Sunuldu! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Motorola, uygun fiyat etiketiyle öne çıkan Moto G57 Power'ı Hindistan'da satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon dev batarya, hızlı şarj teknolojisi yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Moto G57 Power Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Parlaklığı: 1.050 nit

1.050 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 33W Hızlı Şarj

33W Hızlı Şarj Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G57 Power, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.050 nit maksimum parlaklık sunuyor. Askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.4GHz performans çekirdeği ve dört adet 1.8GHz verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Motorola Moto G67 Power 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti.

Motorola Moto G57 Power'da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya, akıllı telefonun tek şarjla bile uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyor. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Büteç dostu Android telefonun arka tarafında 50 megpaiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonda ayrıca IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasıın sağlıyor.

Motorola Moto G57 Power Fiyatı

Motorola Moto G57 Power'ın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14.999 rupi (7.057 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan Akıllı telefon turkuaz, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.