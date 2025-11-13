Motorola'nın 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi

Motorola'nın bütçe dostu Android telefonu Moto G76 Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, Motorola'nın uygun fiyatlı yeni telefonu neler sunacak?

Motorola Moto G76 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Motorola'nın XT2537-4 model numarasına sahip olan Moto G76 modeli, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.018 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.893 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında yalnızca bir adet seçeneğin sunulması bekleniyor.

Motorola Moto G76'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 30W

30W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Moto G76 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. NFC teknolojisini destekleyecek akıllı telefonda parmak izi sensörü ve çift hoparlör yer alacak.

Telefon gücünü Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.4GHz performans çekirdeği ve dört adet 1.8GHz verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Motorola Moto G67 Power 5G'de sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti.

Moto G76'da 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Akıllı telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alacak. Motorola Moto G76, IP64 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telfeonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, Motorola'nın bütçe dostu telefonu Moto G76 ne kadar fiyata satılacak?

Motorola Moto G76'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto G75 5G için 299 euro (14.715 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Motorola Moto G76'nın ise 330 euro (16.228 TL) civarı fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.