Motorola'nın Çok İnce Telefonu Yolda! Görüntüleri Sızdırıldı

Motorola'nın tanıtmaya hazırlandığı Moto X70 Air ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ortaya çıkan Moto X70 Air'in bu kez görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ve hangi renk seçeneklerini sunacağı belli oldu.

Motorola Moto X70 Air'in Tasarımı Nasıl Görünecek?

Paylaşılan görüntülere göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş konumlanacak. Ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı ve OIS teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Arka yüzeyde ayrıca Motorola logosu da yer alacak.

Motorola marka yeni telefonun sağ kısmında ses ve güç butonları, sol kısmında ise "Moto AI" isimli turuncu renkli bir buton bulunacak. Bu buton, yapay zeka özelliklerine hızlı bir şekilde erişilebilmesini sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Bu da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Ortaya çıkan görsellere baktığımızda telefonun ön yüzeyinde çok ince çerçelelerin yer alacağını görüyoruz. Söz konusu görüntüler, renk seçeneklerini de gözler önüne serdi. Telefon yeşil ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. İki renk seçeneği de etkileyici bir görünüme sahip.

Moto X70 Air isimli telefonun global pazarda Motorola Edge 70 olarak isimlendirileceği öne sürüldü. Telefonun donanımına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak Motorola Edge 60'da sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisi, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri, 5.200 mAh batarya kapasitesi, 68W hızlı şarj teknolojisi ve 6,67 inç ekran büyüklüğü tercih edilmişti.

Motorola Moto X70 Air'in Tanıtım Tarihi

Sadece 5,6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında olan iPhone Air'e rakip olmaya hazırlanan Motorola Moto X70 Air'in ekim ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.