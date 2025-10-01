Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefon! 50 MP Kamera ve Dahası

Samsung Galaxy M07 tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyati ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, altı büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Bütçe dostu Android telefon 90Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy M07 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Mediatek Helio G99 (6 nm)

Mediatek Helio G99 (6 nm) RAM: 4 GB

4 GB Depolama Alanı: 64 GB

64 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy M07, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 167,4 x 77,4 x 7,6mm boyutlarında olan telefon 184 gram ağırlığında.

Telefon gücünü Mediatek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının eylül ayında tanıtılan Samsung Galaxy A17 4G ve Samsung Galaxy A07'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile birlikte gelen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı, MicroSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar artırılabiliyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Samsung Galaxy M07 Fiyatı

Amazon'da Samsung Galaxy M07 için 6.999 rupi (3.278 TL) fiyatı etiketi belirlendi. Telefonun şu anda yalnızca siyah renk seçeneği bulunuyor. Şık tasarıma sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.