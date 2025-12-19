FIFA Dünya Kupası'na Özel Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

FIFA Dünya Kupası merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Motorola Razr 2025'in FIFA Dünya Kupası'na özel bir sürümünün görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte özel sürümün nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu. Paylaşılan görsele göre özel sürüm etkileyici görünecek.

Motorola Razr 2025'in Dünya Kupası Sürümü Nasıl Görünecek?

FIFA Dünya Kupası, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde haziran ayında başlayacak. Turnuva öncesinde Motorola, katlanabilir telefon modeli Razr 2025'in özel bir Dünya Kupası sürümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Görsele göre telefonda yeşil ve camgöbeği renk tonları kullanılacak.

Telefonun arka yüzeyinde FIFA World Cup 2026 logosu yer alacak. Logonun altında ise "Official Smartphone Partner" ifadesi konumlanacak. Cihaz ayrıca turnuvanın resmi fontuyla hazırlanmış özel bir duvar kâğıdıyla birlikte gelecek. Bu özel sürümün seri üretime geçip geçmeyecğei henüz belli değil. Paylaşılan bilgilere göre şirket, CES 2026 etkinliğinde bu özel sürümü çekilişle şanslı beş kişiye hediye edecek.

Motorola Razr 2025 Özellikleri

Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 413 PPI

413 PPI İkinci Ekran: 3,6 inç, pOLED, 1056 x 1066 piksel

3,6 inç, pOLED, 1056 x 1066 piksel Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci : MediaTek Dimensity 7400X

: MediaTek Dimensity 7400X RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Batarya : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Motorola Razr 2025 gücünü MediaTek Dimensity 7400X işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiskel çzöünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Motorola Razr 2025 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Razr 2025 599.99 dolar (25.684 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Lacivert, yeşil, beyaz ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor. 188 gram ağırlığındaki telefonun katlanmamış hâli 7,25, katlanmış hâli ise 15,85 mm kalınlığında.