18 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Motorola Razr 70'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir telefon, yeni bir sertifika aldı. Telefon böylece önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Yakında tanıtılması beklenen Razr 70, yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Razr 70'in 3C Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Motorola Razr 70, 3C sertifikası aldı. Bu sertifika, katlanabilir telefonun Çin'de güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Sertifikada yer alan bilgilere göre telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapamk gerekirse serinin bir önceki modeli olan Motorola Razr 60, 30W hızlı şarj teknolojisine sahip.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Katlanabilir telefonun ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Razr 70, OLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Razr 60'ta 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Motorola Razr 70'in Kamerası Nasıl Olacak?

Razr 70'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Razr 60'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

Motorola Razr 70'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Katlanabilir telefon, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 171,3 x 73,9 x 7,2 mm boyutlarında ve 188 gram ağırlığında olan cihaz, 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Motorola Razr 60'ta 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70'in nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Razr 60, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Motorola Razr 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Motorola marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli Razr 70 de muhtemelen Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60 için 49 bin 999 (23 bin 981 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Razr 70'in önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 55 bin rupi (26 bin 380 TL) fiyat etiketine sahip olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Razr 70'in katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekranda hem oyun oynamak hem de film ve dizi izlemek çok keyif olacaktır. 2.75 GHz hızında çalışan orta seviye işlemci ise günlük kullanım ve mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır.