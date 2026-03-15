Samsung'un iPhone Fold'a Rakibi Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, katlanabilir akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z TriFold modelini tanıtan şirket, şimdi de Z Fold'un daha geniş ekranlı bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Şimdi ise bu telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddialara göre şirketin üzerinde çalıştığı bu yeni model, 7.6 inç iç ekran, amiral gemisi işlemci ve 4.800 mAh batarya ile gelecek.

Samsung’un Yeni Katlanabilir Telefonu iPhone Fold’un Rakibi mi Olacak?

İlk katlanabilir telefonunu 2019'da tanıtan Samsung, uzun zamandır bu alanda pazar lideri konumunda. Ancak artan rekabet bu durumu değiştirebilir. Özellikle de Apple'ın da çok yakında iPhone Fold ile bu rekabetin bir parçası olacağını göz önünde bulundurursak.

Bildiğiniz üzere Apple, söz konusu inovasyon olduğunda rakiplerinin oldukça gerisinde. Ancak şirketin başarılı olduğu bir şey varsa o da yıllardır var olan teknolojileri tam da tüketicileri "bayılacağı" şekilde son kullanıcıya sunmak. Bu nedenle şirketin ilk katlanabilir telefonu Samsung'a ve diğer tüm rakiplerine ciddi bir tehdit.

Durumun farkında olan Samsung'un stratejisi ise oldukça basit ama bir o kadar etkili. Koreli üretici Apple'ın taktik kitabından bir sayfa alarak bu sene yeni bir katlanabilir telefon tanıtacak. Bu telefonu özel yapan şey ise boyutları olacak.

Bu telefon, Galaxy Z Fold'un dar yapısının aksine tıpkı iPhone Fold gibi geniş bir ekrana sahip olacak. Şimdi ise bu telefonun özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkacak.

Samsung'un iPhone Fold Rakibi Telefonunun Özellikleri Nasıl Olacak?

Söz konusu akıllı telefon sızıntıları olduğunda adını sık sık duyduğumuz Digital Chat Station, Samsung'un geniş ekranlı katlanabilir telefonu hakkında bazı bilgiler paylaştı. Buna göre şirketin yeni telefonu gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacak.

Bu da söz konusu cihazın performans açısından Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile aynı ligde yer alacağı anlamına geliyor. Cihaz, katlanabilir telefonlarda sıkça karşılaştığımız çift hücreli batarya ile gelecek. 2.267 mAh ve 2.393 mAh kapasiteli iki hücre, toplamda yaklaşık 4.800 mAh tipik kapasite sunacak. Ne yazık ki Samsung, pil konusunda hala rakiplerinin gerisinde.

Sızıntının belki de en dikkat çekici detayı ekran boyutu. Telefon, 7.6 inç iç ekranıyla Samsung'un mevcut katlanabilir telefonlarıyla benzer bir ekran büyüklüğüne sajip olacak. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere bu telefon iPhone Fold'a rakip olarak konumlandırılacak. Bu nedenle ekranın en-boy oranı diğer modellerden farklı olacak.

Mevcut Galaxy Z Fold serisi dikey ve uzun bir tasarıma sahipken bu yeni model daha kısa ve geniş bir yapıda olacak. Açıldığında 4:3'e yakın, tablete benzer bir görüntü sunması bekleniyor. Bu da özellikle video izleme ve okuma gibi aktivitelerde çok daha doğal bir deneyim anlamına geliyor.

Katlandığında ise daha geniş bir dış ekran sayesinde mesajlaşma ve yazma konforunda ciddi bir artış yaşanacak. Kıyaslamak gerekirse Galaxy Z Fold 7'nin dış ekranı 6.3 inç büyüklüğündeydi ve dar yapısı nedeniyle telefon pek çok kullanıcı tarafından eleştiriliyor. Samsung bu yeni modelle söz konusu sorunu kökten çözecek.

Editörün Yorumu

Bir Galazy Z Flip 7 kullanıcısı olarak Samsung'un kesinlikle doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Hem Z Flip hem de Z Fold özünde harika telefonlar olsa da dar ve uzun bir formata sahip. Bu durum beni iPhone 15 Pro Max'ten Z Flip 7'ye geçerken zorladı. Eminim pek çok kullanıcı için de durum böyledir.

Yukarıda da belirttiğim gibi Apple bir teknolojiyi son kullanıcıya sunmak konusunda oldukça başarılı. Bu nedenle bu formatı Apple'dan önce sunmak da oldukça mantıklı. Tek merak ettiğim konu ise telefonun katlandığında tek elle kullanımının nasıl olacağı. Samsung'un ilk etapta dar bir yapı kullanmasının nedeni de buydu. Bunu de bekleyip göreceğiz.