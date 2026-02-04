Motorola'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Motorola, Razr 70 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen katlanabilir telefon, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Global pazarda satışa sunulmaya hazırlanan telefoni, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Razr 70 Sertifika Aldı

Motorola Razr 70, XT2657-8 model numarası ile birlikte TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulması için resmî onay sürecine girdiğini gösteriyor. Bütçe dostu Android telefonun Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise belli değil.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola Razr 70, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Motorola Razr 60'da 6,9 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 413 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni modelde de 6,9 inç civarı bir ekran büyüklüğü görebiliriz. İkinci ekran ise 3,6 inç civarı boyuta sahip olabilir.

Serinin yeni modeli, 8 GB RAM seçeneğine sahip olabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunabilir. Razr 60'da dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 7400X mevcut. Yeni telefonda da MediaTek'in orta segment bir işlemcisini görebiliriz.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Razr 70'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Motorola Razr 60, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.