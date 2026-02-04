Nothing'den 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

Nothing Phone 4a Pro ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıkan Nothing Phone 4a Pro'nun bu kez tanıtım tarihi sızdırıldı. Sıra dışı tasarıma sahip olması beklenen akıllı telefon önümüzdeki ay içinde tanıtılacak. Telefon yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Nothing Phone 4a Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4a Pro'nun 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı. Telefonda siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği tercih edilmişti.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 5.080 mAh

5.080 mAh Hızlı Şarj: 50W

50W RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7s serisi bir işlemci

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s serisi bir işlemciden alacak. İşlemcinin tam adı henüz belli değil ancak Snapdragon 7s Gen 4 olabilir. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Nothing Phone 4a'nın ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan Phone 3a Pro'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran tercih edilmişti.

Serinin yeni modelinde 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Phone 3a Pro'nun RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Yeni modelde de RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek görebiliriz. Phone 4a Pro'da ayrıca 5.080 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj desteği bulunacak.