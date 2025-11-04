Hem Sürücü Hem Artçı İçin: Motosikletlere Eldiven Zorunluluğu Getirildi!

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre artık motosiklet sürücüleri ve yolcuları için eldiven takmak zorunlu olacak. Kurallara uymayan sürücülere yüksek miktarlarda para cezası kesilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Karayolları Yönetmeliği'nde Değişiklik: Motosiklet Sürücü ve Yolcularına Eldiven Takmak Artık Zorunlu!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne önemli bir ek yapıldı: artık motosiklet sürücüleri ve yolcuları trafikte seyir halindeyken koruyucu eldiven takmak zorunda olacak. Düzenleme trafikteki kişisel koruma önlemlerini güçlendirmeyi ve kaza anında ellerde oluşabilecek yaralanmaları azaltmayı amaçlıyor.

Resmi metinde yer alan hükümlere göre uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte hem sürücü hem de yolcu için eldiven kullanımı günlük pratikte yeni bir rutin haline gelecek. Yönetmelik değişikliği motosiklet sürücülerinin ve yolcularının güvenliğini artırmayı hedefleyen bütünsel bir trafik güvenliği hamlesinin parçası olarak sunuluyor.

Resmi düzenlemede öne çıkan unsur ellerin sürüşte kritik bir koruma görevi taşıdığı ve kaza anında ellerde oluşan yaralanmaların sürüş sonrası yaşam kalitesini doğrudan etkilediği vurgulanıyor. Bu çerçevede getirilen eldiven zorunluluğu, kask, mont ve eldiven gibi bir dizi kişisel koruma ekipmanının trafik güvenliğindeki rolünü yeniden hatırlatıyor ve eldivenin artık standart bir zorunluluk olduğunu netleştiriyor.

Yeni hüküm, pratik uygulama açısından sürücü ve yolcu tanımlarına doğrudan etki ediyor: yönetmelik metninde “motosiklet sürücüsü ve yolcusu” ifadesi kapsama alınıyor; böylece hem tek kişilik sürüşlerde hem de iki kişilik kullanımlarda eldiven kullanımı zorunlu hale geliyor.

Aktif olarak kask takmayan motosiklet sürücülerine 993 TL para cezası uygulanmakta. Eldiven kuralı kapsamında da aynı cezanın uygulanması bekleniyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ceza oranlarında artışların da yaşanacağı bilgisi gündemde.

