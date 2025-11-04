ÖTV'siz Araç Alımlarında Limit Arttı!

ÖTV'siz araç alımlarında önemli bir değişiklik yaşancak. 2026 yılında yürürlüğe girecek olan kararla birlikte ÖTV'siz araç alımlarında limit değer artıyor. Bu noktada Togg T10X ve T10F modelleri de artık kapsam dahilinde yer alabilecek. İşte detaylar...

ÖTV'siz Araç Satışlarında Limit Yükseliyor!

Otomotiv piyasasında 2026 yılı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Yeniden değerleme oranlarının açıklanmasıyla birlikte, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alım limiti resmen değişiyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, araç alımında uygulanan üst sınırı 2 milyon 874 bin TL’ye çıkarıyor.

Yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, bu artışın temelini oluşturuyor. Mevcut limit 2 milyon 290 bin TL seviyesindeyken, yeni düzenleme ile neredeyse 600 bin TL’lik bir fark oluşmuş durumda. Bu yükselişle birlikte

Togg T10X,

Togg T10F,

Fiat Egea,

Toyota Corolla,

Hyundai i20

ve Renault Megane Sedan gibi yüksek yerlilik oranına sahip modeller ÖTV muafiyetli alım kapsamına girmeye başladı. Yeni uygulamada dikkat çeken bir diğer nokta ise “yüzde 40 yerlilik oranı şartı”. Artık ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen araçların, bu oranın altında kalmaması gerekiyor. Böylece Türkiye’de üretilen modellerin avantajı güçleniyor ve ithal araçlara göre yerli üretim daha cazip hale geliyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeniden değerleme oranının yalnızca ÖTV’siz araç limitine değil, diğer kalemlere de yansıyacağını belirtti. Buna göre, yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcı 57.241 TL’ye, araç muayene ücreti 3.288 TL’ye, en düşük radar cezası ise 2.719 TL’ye yükselecek. Bu artışlar, yeni yıl itibarıyla tüm vergi ve harç kalemlerini etkileyecek. Ancak otomobil sektörü açısından en dikkat çekici nokta, engelli bireyler için araç alımında sağlanan yeni limitin daha geniş bir model yelpazesi sunacak olması.

Yeni limitle birlikte Togg’un tamamen elektrikli modelleri muafiyet kapsamına girerek önemli bir avantaj elde ediyor. Bu durum yalnızca Togg için değil, Bursa ve Sakarya’daki üretim tesislerinde geliştirilen diğer yerli modeller için de satış ivmesi yaratacak. Uzmanlara göre bu artış, Türkiye’nin otomotivde yerli üretim stratejisini destekleyen olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.