Mozilla'nın Ses Kütüphanesine Türkçe, Tatarca, Çuvaşça ve Kırgızca Eklendi

Mozilla, uzun yıllardır Common Voice ismini verdiği ses veri tabanını genişletmek üzere çalışmalar yürütüyordu. Bugün yapılan güncelleme ile Mozilla Ses Kütüphanesi bünyesinde edinilebilecek dillerin sayısı 18’e yükseldi.

Geniş bir insan topluluğundan ses kayıtları alarak, bir tür dijital kütüphane kurmayı amaçlayan Mozilla, Common Voice adını verdiği insiyatifle ses tanıma üzerine geliştirmeler yapmak isteyen yazılımcıların erişebilecekleri, ücretsiz bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyordu. Bugüne kadar 42 binden fazla kişinin katıldığı ve 1,400 saatlik kaydın yer aldığı ses kütüphanesi, yeni katkılarla biraz daha büyüdü.

Mozilla tarafından yapılan açıklama ile Common Voice altyapısındaki dil sayısının 18’e yükseldiği dile getirildi. Sisteme eklenen diller arasında Türkiye Türkçesinin yanı sıra Türkçe şiveleri Tatarca ile Kırgızca ve Türkçe lehçesi Çuvaşça da yer aldı. Türkçe dil ailesinden çok sayıda dile yer verilmesi dikkatlerden kaçmazken, Berberice gibi diller de veri tabanında kendine yer buldu.

Mozilla Common Voice altyapısında bulunan diller ise şöyle sıralandı: İngilizce, Almanca, Fransızca, Galce, Bretonca, Çuvaşça, Türkçe, Tatarca, Kırgızca, İrlandaca, Berberi, Katalanca, Tayvan Çincesi, Slovence, İtalyanca, Flemenkçe, Haka Çincesi, Esperanto.

Her dil için binlerce farklı kişinin farklı cümleler kurduğu ses kayıtları sisteme yüklenirken, ses kayıtları arasında "Kuzey Kosova'yı kim yönetiyor?", "Bankalar kredi verir" gibi birbirinden bağlantısız kayıtlar yer aldı. Farklı tonlarda ve yaş aralıklarında kişiler tarafından kaydedilen sesleri tamamını görmek ya da çalışmalarınızda kullanmak için Mozilla Common Voice adresini ziyaret edebilirsiniz.