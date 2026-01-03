32 İnç OLED Monitör Tanıtıldı! 4K Çözünürlük ve Dahası

MSI, CES 2026 öncesinde Tandem OLED teknolojisine sahip yeni monitörü MPG 322UR QD-OLED X24'ü duyurdu. Şirketin bu yeni monitörleri yapay zeka özellikleri ile donatıldı. Panel koruması başta olmak üzere çok çeşitli özelliklerle beraber gelen bu monitör, güç tasarrufu gibi özellikler sayesinde gereksiz enerji harcanmasının da önüne geçiyor.

MPG 322UR QD-OLED X24 Özellikleri

MPG 322UR QD-OLED X24, beş katmanlı Tandom OLED teknolojiisi ile birlikte geliyor. Bu sayede hem daha parlak bir görüntü elde ediliyor hem uzun ömürlü bir ekrana sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca DarkArmor film teknolojisi de dışarıdan gelen ışığın renklerin bozmasını engelliyor. Gün ışığında bile derin siyahlar elde edilebiliyor.

Monitör, çizilmelere karşı 2,5 kat daha fazla dayanıklılık sunan bu teknolojinin yanı sıra görüntü kalitesiyle de kullanıcıları etkilemeyi başarıyor. 32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan monitör, 4K çözünrülük sunuyor. Gerek oyun oynarken gerek çalışmalarınızı yürütürken size ihtiyacınız olabilecek netliği sağlıyor.

Bu monitör, akıllı koruma özelliğine sahip. AI Care Sensor desteği sayesinde ekranın karşısında bir insan olup olmadığı algılanabiliyor. Yapay zeka destekli bu sistem, ekranın başında eğer bir kullanıcı varsa normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor fakat masadan ayrılmanız hâlinde güç tasarrufu modu devreye giriyor ve parlaklık kısılıp panel koruma özelliği devreye alınıyor.

Bu arada kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olan panel yanmasına karşı da çözümü bulunuyor. Standart tek katmanlı OLED monitörlerin aksine bu monitör, beş katmanlı Tandem OLED ile geldiği için ekrandaki belirli kısımların erkenden ölmesinin önüne geçerek uzun ömürlü bir OLED ekrana sahip olmanıza olanak tanıyor. MSI, bu monitörün fiyatını henüz açıklamadı ancak 2026 yılının ilerleyen aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.