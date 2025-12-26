TV Boyutunda OLED Monitör Tanıtıldı! 5K Çözünürlük ve Dahası

LG, 39 inçlik yeni monitörü UltraGear evo 39 inç GX9'u tanıttı. Yapay zeka destekli özelliklerle birlikte gelen OLED ekranlı monitör, görüntü kalitesini ekran kartına yüklenmeden ultra kaliteli hâle getiriyor. Hem yüksek hız hem görsel kalite arayışında olanlara özel olarak tasarlanan model, düşük tepki süresiyle de dikkat çekiyor.

LG LG UltraGear evo 39 İnç GX9 Özellikleri

LG UltraGear evo 39 inç GX9 (39GX950B), ekrandaki içerikleri gerçek zamanlı olarak analiz edip kalite üzerinde iyileştirme yaparak kullanıcılara en iyi deneyimi sunmaya odaklanıyor. Ekran kartına yüklenmeden çalışan monitör, görselliğe önem verenler için 5K çözünürlük sağlıyor. Yapay zeka, bunun haricinde daha pek çok konuda kendini gösteriyor.

Yapay zeka destekli sahne optimizasyonu ve ses özellikleri ile kullanıcılar en iyi görüntü ve sese kavuşuyor. LG'nin Primary RGB Tandem OLED teknolojisinden güç alan monitör, daha derin siyahlar ve çarpıcı renkler sunuyor. Oyuncular için de çift mod desteği bulunuyor.

Counter-Strike 2 gibi çok hızlı tepki vermeniz gereken oyunlar oynuyorsanız görüntü kalitesi ile akıcı deneyim arasında geçiş yapmanızı sağlayan çift modu kullanarak 330Hz yenileme hızı elde edebiliyorsunuz ancak bununla birlikte WFHD çözünürlüğe geçiş yaptığınızı belirtmek gerekiyor. Görsel kaliteden ödün vermek istemiyorsanız görsel kalite modunu kullanarak 5K2K çözünürlük (5120 x 2160) ve 165Hz yenileme hızına sahip olabiliyorsunuz.

0,03 gecikme süresi, performans modu ile birleştiğinde deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarıyor. Bu, görüntünün çok hızlı bir şekilde yenilendiği ve oyunlarda rakiplerinizi çok daha net ve hızlı bir şekilde görmenizi sağladığı anlamına geliyor. Bu önemli avantaj sayesinde düşmanlarınızı çok kolay şekilde alt edebiliyorsunuz.