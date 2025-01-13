Bu MSI Masaüstü Bilgisayarın Kabloları Görünmez!

CES 2025, teknoloji dünyasında büyük ses getiren yeniliklere ev sahipliği yaparken, MSI'nin yeni Project Zero X konseptiyle teknoloji dünyasına yeni bir soluk geldi.

Bu modelde tüm kablolar kasanın arkasına gizlenmiş durumda ve bu tasarım, temiz görünüm arayanlar için hayli cazip detaylar olmasına rağmen kullanıcıların aklında soru işareti bırakıyor.

Project Zero X: Minimalist Ama Biraz Fazla

MSI'nin Project Zero X modeli, ilk bakışta, minimalist bir estetik sunuyor. Beyaz ve alüminyum bileşenler, kavisli cam veya polikarbonat bir kasa içinde sergileniyor.

Anakartın I/O paneli ve grafik kartı, kasa tabanına doğru çevrilmiş. Tüm güç, video ve veri kabloları kasanın altından yönlendirilmek zorunda. İşin soru işareti bırakan kısmı tam da burası.

Bu tasarım, Apple'ın 2000 yılında piyasaya sürdüğü Power Mac G4 Cube modelini anımsatıyor. Ancak G4 Cube, alt taraftan bağlanan kablolarıyla o dönemde eleştirilmişti.

Isı Yönetiminde Sorun Olabilir

Tasarım şık ve derli toplu görünüyor ancak birkaç sıkıntısı var: Eğer blower tipi bir GPU kullanıyorsanız, grafik kartının ürettiği sıcak hava, kasa tabanında birikerek tüm bileşenlere zarar verebilir.

Ayrıca Project Zero X'in kasası oldukça büyük ve iç hacminin büyük bir kısmı güç kaynağı ve kablo yönlendirme alanına ayrılmış. Bu da taşınabilirlikten ödün verilmesi demek.

CES sunumunda kasanın teknik bileşenlerine dair detaylar verilmemiş. Yani ürün henüz ticari bir sürüm için hazır değil. Computex 2025 gibi etkinliklerde daha kararlı bir versiyon görebiliriz.

Sonuç olarak MSI, iddialı bir tasarımla görücüye çıktı ama tasarımın kullanıcı dostu olmadığı açıkça görülüyor. Siz böyle bir bilgisayarı kullanmak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.