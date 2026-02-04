En İyi Ultra Geniş Oyuncu Monitörü Tanıtıldı! MSI'dan 360Hz OLED Şovu

Son günlerde peş peşe çıkan oyun monitörlerine bir yenisi daha eklendi. CES 2026'da tanıtılan MPG 341CQR QD-OLED X36, Samsung Display'in en yeni panel teknolojisine sahip dünyanın ilk ultra geniş oyun monitörlerinden. 5. Nesil QD-OLED teknolojisine sahip monitör akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Monitör ayrıca, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi gibi birçok özelliği de sahip.

MPG 3341CQR QD-OLED X36 Özellikleri

Ekran Boyutu: 34 inç

34 inç Panel Tipi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Çözünürlüğü: 3440x1440

3440x1440 Ekran Yenileme Hızı : 360 Hz

: 360 Hz Tepki Süresi: 0.3 ms

0.3 ms Parlaklık: 300 nit

300 nit HDR: DisplayHDR True Black 500

DisplayHDR True Black 500 Kontrast Oranı: 1500000:1

1500000:1 Portlar: 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 2.1a, 1 adet USB Type-C, 2 adet USB 5Gbps Type-A, 1 adet USB 5Gbps Type-B, 1 adet 3.5 mm kulaklık girişi.

Teknik özelliklere daha detaylı bakacak olursak monitör, 34 inçlik boyutu ve 1800R kavisli ekranıyla dikkat çekiyor. MSI'ın çizilmelere karşı koruyan yeni DarkArmor Film teknolojisine sahip olan MPG 341CQR QD-OLED, 3440x1440 çözünürlük sunuyor. Parlaklık değerleri, SDR modunda 300 nit, HDR modunda ise maksimum 1300 nite kadar ulaşıyor.

MSI'ın bu yeni oyuncu monitörü, Samsung'un 5. Nesil QD-OLED Stripe Pixel teknolojisinden güç alıyor. Bu yeni teknoloji, hem renk dağılmasını azaltıyor hem de metin netliğini önemli ölçüde artırıyor. 360Hz yenilenme hızına sahip olan monitör, 0.3 ms gibi oldukça düşük bir tepki süresi sunuyor.

MSI, MPG 341CQR QD-OLED X36'da OLED Care 3.0 teknolojisini kullanıyor. Cihazın ön tarafında bulunan sensörler dahili NPU insan varlığını algılıyor. Bu sistem, kullanıcı ekran başından ayrıldığını ekranı karartıyor ve kitliyor.

Monitör portları arasında, bir adet DisplayPort 2.1a, bir adet USB Type-C, iki adet USB Type-A, bir adet USB Type-B ve bir adet kulaklık çıkışı yer alıyor.

MPG 341CQR QD-OLED X36 Fiyatı

MSI'ın yeni oyun monitörü MPG 3341CQR QD-OLED X36, Amerika'da 1.099$, Avrupa'da ise 1.199£ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ülkemizde ise vergilerle birlikte 59-62 bin TLbandında fiyatları değişiyor.