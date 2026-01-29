Musk Açıkladı: Tesla Sevilen Modellerin Fişini Çekiyor!

Elon Musk tarafından gelen bir açıklama elektrikli otomobil dünyasının gündemini sarstı. Musk'ın yaptığı açıklamaya göre sevilen 2 Tesla modeli için yolun sonu gözüktü. Peki hangi Tesla modellerinin üretimi bitiyor? İşte detaylar...

Tesla, Model S ve Model X Üretimini Durduruyor!

Tesla CEO’su Elon Musk, 28 Ocak 2026 (TSİ 29 Ocak 2026) tarihinde düzenlenen 2025 dördüncü çeyrek (Q4) yatırımcı toplantısında Model S ve Model X için üretimin 2026’nın ikinci çeyreğinde (Q2 2026) sona ereceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre fabrika içerisinde Model S ve Model X’in üretildiği hatlar artık otomobil için değil Tesla’nın insansı robot projesi Optimus için kullanılacak. Musk bu hamlenin şirketin “otonom ve yapay zeka odaklı geleceğe geçişinin bir parçası” olduğunu vurguladı.

Model S ve Model X her ne kadar Tesla’nın marka kimliğinde özel bir yere sahip olsa da son yıllarda satış rakamları şirketin toplam teslimatları içinde sınırlı bir paya gerilemişti. Tesla’nın bundan sonraki süreçte odağını robotaksi, yapay zeka ve robotik sistemler gibi alanlara kaydıracağı da aslında bu kararla birlikte netleşmiş oldu.

Kısacası Elon Musk, Tesla'yı bir otomotiv şirketinden ziyade yüksek teknoloji şirketi haline getirmek istiyor. Model S ve X için ayrılan hatların ve aynı zamanda kaynakların Optimus projesine aktarılacak olması da bunun en büyük kanıtı olarak ortaya çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...