Efsane Küllerinden Doğdu! 0'dan 100'e 3,5 Saniyede Ulaşıyor

Ram, 2024 yılında üretimine ara verilen TRX modelini çok daha güçlü hâliyle geri getirdi. Beygir gücüyle dikkatleri üzerinde toplayan bu yeni model, en büyük rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü pick-up'larının arasına katıldı. 2027 Ram 1500 SRT TRX hem asfalt hem arazi koşullarında etkili olacak şekilde tasarlandı.

2027 Ram 1500 SRT TRX Özellikleri

Yeni RAM RTX, Hellcat motorunun özel bir versiyonu ile birlikte geliyor. 6,2 litrelik devasa Hemi V-8 motordan güç alan bu yeni canavar, performans bakımından sürücülere tam olarak istediğini veriyor. Yeni motor 777 beygir güç üretiyor. Eski modelin 702 beygirlik sınırının oldukça üzerinde olan bu yeni pick-up, 921 Nm tork sağlıyor.

Aracın en dikkat çekici yanı, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,5 saniyede ulaşabilmesi. Bu, eski modele göre yaklaşık 1 saniye daha az. Hatta bu yönüyle çoğu spor otomobilden bile çok daha hızlı olduğu söylenebilir. 8 ileri otomatik şanzımanla gelen araç, çekiş sistemiyle hem asfalt hem zorlu arazi koşullarında sorunsuz bir şekilde ilerleyebiliyor.

Güvenlik gibi faktörlerden dolayı maksimum hız 190 km/s ile sınırlandırılmış olsa da bu aracın hızdan ziyade yüksek kalkış performansı önceliği ile tasarlandığını unutmamak gerek. Yeni model, tasarım tarafında Blodoshot Night sürümüyle dikkat çekiyor. Yeni nesil Bilstein Black Hawk e2 amortisörlerin kullanıldığı araçta yaklaşık 88 santimetrelik Goodyear Wrangler arazi lastikleri kullanılıyor.

Tüm bu özellikler, aracın çok iyi olmayan yollarda dahi düz yolda gibi ilerlemesine yardımcı oluyor. İç tarafının da oldukça özenli bir şekilde tasarlandığı söylenebilir. Kaliteli deri malzemelerin kullanıldığı otomobilin ön tarafında 14,5 inçlik bir ekran mevcut. Ayrıca uyumlu otoyollarda sürücünün direksiyonu bırakmasına olanak tanıyan bir sürüş modu mevcut.

2027 Ram 1500 SRT TRX Fiyatı

2027 Ram 1500 SRT TRX için 102.590 dolar (4 milyon 412 bin 438 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu arada araç için 2027 yılını beklemek gerekmeyecek. 2026 yılının ikinci yarısında yetkili bayilerde yerini alması ve böylelikle sürücülere ulaştırılıp yollara bir an önce çıkması planlanıyor.