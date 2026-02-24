En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Henüz Çıkmayan Oyun Zirvede

Valve, Steam'de en çok satılan oyunları açıklığa kavuşturdu. Yeni paylaşılan verilere göre geçtiğimiz hafta hem küresel çapta hem Türkiye'de henüz piyasaya sürülmeyen fakat ön siparişe açık olan Resident Evil Requiem'e yoğun ilgi söz konusu. Listenin geri kalanı ise Türk oyuncuların favori oyunlardan şaşmadığını gösterdi.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (17-24 Şubat)

Dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alan Steam'in 10-24 Şubat tarihlerini kapsayan yeni listesine göre Resident Evil Requiem, tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle Türkiye'de çok sevilen Euro Truck Simulator 2 ise geçtiğimiz hafta Türkiye'deki oyun satın alımlarının büyük bir kısmını oluşturdu.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satılan Oyunlar

Steam'de geçen hafta en çok satılan oyunların başında Resident Evil Requiem geldi. Oyunun 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdiye kadar pek çok fragmanı yayınlanan oyunun listedeki yerine bakılacak olursa oyundan yana beklentiler oldukça yüksek. Gelen ön sipariş listenin zirvesinde konumlanan bu oyunun piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra da yerini koruması olası.

Listenin ikinci sırasında Mewgenics yer aldı. Edmund McMillen ve Tyler Glaiel tarafından geliştirilip yayınlanan bu oyunda kedi ordusu kurup onları zorlu bir maceraya gönderiyoruz. 10-17 Şubat Türkiye'de en çok satılan oyunlar arasında altıncı sırada yer almıştı. Bu sefer globalde öne çıksa da Türkiye'de oldukça geri kaldı.

Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar

Küresel çapta yoğun ilgi gösterilen Resident Evil Requiem, Türkiye'de de en çok satılan oyun oldu. Bu oyunun hemen arkasından ise Euro Truck Simulator 2 geldi. İlk olarak 18 Eki 2012 tarihinde piyasaya sürülen bu oyun hâlâ pek çok oyuncunun tercihi olmaya devam ediyor.

Arc Raiders üçüncü sırada konumlanırken Battlefield 6 ise hemen arkasında yer aldı. Listenin beşinci sırasında ise özellikle Türkiye'de en çok oynanan futbol oyunu serilerinin son oyunu EA Sports FC 26 konumlandı. Peki, sizin bu listede görmek istediğiniz bir oyun var mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.