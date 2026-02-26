Nano Banana 2 Kullanıma Sunuldu! Daha Hızlı, Daha Güçlü

Google, görsel odaklı yapay zeka modeli Nano Banana 2'yi resmen duyurdu. Bu yeni model son derece hızlı bir şekilde çalışıyor. Üstelik yüksek hıza rağmen Nano Banana Pro'nun yeteneklerine sahip olmaya devam ediyor. Orijinal görsellere en bağlı şekilde görüntüler oluşturmaya odaklanan bu model, yazılar konusunda da önceki modellere göre daha iyi performans sergiliyor.

Nano Banana 2'nin Özellikleri Neler?

Nano Banana 2, Pro sürümünde mevcut özellikleri daha hızlı bir şekilde sunmaya odaklanıyor. Öne çıkan özelliklerinin başında görsellerdeki yazıları farklı bir dile çevirme geliyor. Nano Banana Pro ile şimdiye kadar zaten metindeki görseller Türkçe ya da başka bir dile çevirilebiliyordu ama bazı yerlerin atlanması ya da okunamaması gibi sorunlar görülebiliyordu. İşte bu model hem daha az hata payı içeriyor hem yazı oluştururken ortaya çıkan sorunları azaltıyor.

Nano Banana 2 is here.



Our latest image model gives you the power of Pro at the speed of Flash. You can create images with real-world accuracy, add text in many languages, and bring your wildest ideas to life faster with vibrant lighting, richer textures and sharper details. 🧵 — Google Gemini (@GeminiApp) February 26, 2026

Yeni yapay zeka modeli, belirli konular hakkında görsel üretirken daha gerçekçi bir sunum adına gerçek zamanlı olarak web aramalarından elde edilen bilgileri kullanıyor. Böylece daha etkileyici görünen infografikler ve benzerlerini elde etmek mümkün hâle geliyor. Çok karışık projeler üzerinde çalışıyorsanız, elinizde epey veri varsa çok kullanışlı olacağı aşikâr.

Testlerimiz sonucunda yeni modelin Pro sürümüne göre isteme bağlı kalmakta biraz daha iyi olduğu sonucuna vardık. Önceki modelde sık sık yapılan hatalara artık daha az rastlanıyor. Google'ın sanki bir film sahnesinden alınmış gibi görseller üretmek isteyenler için de harika yenilikler sunuyor. Nano Banana 2, daha iyi aydınlatma ile canlı görseller elde etmenize olanak tanıyor. Ayrıntılar da daha çok ön plana çıkıyor.

Bu modelin bir diğer artısı da yeni en boy oranları ile görüntüler oluşturmanıza izin vermesi. Şu anda 4:1, 1:4, 8:1 ve 1:8 şeklinde görüntüler oluşturmasını talep edebiliyorsunuz. Örnek olarak şu istemi kullanabilirsiniz: "Bir telefonla çekilmiş 4:1 panoramik fotoğraf. Gökdelenlerin tepesinden şehrin sonu yokmuş gibi görünen parıltılı ışıklarını ve inanılmaz hareketli caddelerini içeriyor."

Nano Banana 2 Nasıl Kullanılır?

Gemini'ın mobil uygulamasını ya da web sürümünü açın.

Google hesabınızla giriş yapın.

Yeni sohbet oluşturun.

"Hızlı" seçeneğini "Düşünen" ya da "Pro" olarak değiştirin.

Araçlar kısmından "Görüntü oluşturun" seçeneğine basın.

Yazma alanında nasıl görsel oluşturmak istediğinizi belirtin.

Talimatı gönderin.

Nano Banana 2'yi kullanmanın birçok yolu mevcut. Bunların arasından en kolay yöntem ise Gemini uygulamasını kullanmayı içeriyor. Şirketin yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'da yer alan "Düşünen" ve "Pro" seçenekleri önceden Nano Banana Pro ile görsel oluşturmayı sağlasa da şu anda direkt Nano Banana 2 ile çalışıyor.

Bu, Pro modelin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yeni modelle bir görsel oluşturulduktan sonra altındaki üç noktaya basıp Pro ile yeniden oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Bu, görselin bir de Nano Banana Pro ile üretilmesini sağlayacaktır. Böylece iki model arasında karşılaştırma yapabilir ve hangisini kullanacağınıza karar verebilirsiniz.