Gemini'da Artık Tek Dokunuşla Göz Alıcı Videolar Oluşturulabiliyor

Gemini'ın mevcut yapay zeka destekli sohbet botları arasında öne çıkan pek çok özelliği bulunuyor. Google hem kullanıcılara tek bir yerden çok sayıda araca erişim sunarak geniş bir hizmet yelpazesi sunmak hem rakiplerinin önüne geçmek adına hız kesmeden sohbet botuna yenilikler getirmeye devam ediyor.

Şirketin tam da bu amaçla sohbet botuna entegre ettiği yapay zeka modellerinden biri olan Veo 3.1, Gemini üzerinden her ne kadar kolay bir kullanıma sahip olsa da özellikle daha önce hiç bu tür araçları kullanarak video oluşturmayanlar zorlanabiliyor. Google ise buna çözüm olarak hazır şablonlar ekledi.

Gemini'da Artık Hazır Şablonlarla Videolar Yapabilirsiniz

Google, Gemini'ın hem web hem mobil sürümünde Veo 3.1 için hazır şablonlar özelliğini erişime açtı. Şu anda Türkiye'deki kullanıcıların da erişebildiği şablonlar sayesinde hiç zahmete girmeden dilediğiniz görseli kısa süre içinde videoya dönüştürmeniz mümkün. Yeni şablonlara göz atmak için sohbet botunu açtıktan sonra araçlar kısmından "Video oluşturun" seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli.

Teknoloji devi, şu anda aralarından seçim yapabileceğiniz metalik, siberpunk, kozmos çiçeği, aksiyon kahramanı, video oyunu, Jellytoon, yıldız tonu, yarış pisti, ASMR elma, kırmızı halı ve patlamış mısır da dahil olmak üzere pek çok şablon sunuyor. Hangisinin nasıl bir tarza sahip olduğunu görmek için imleci ilgili şablonun üzerine getirmeniz yeterli oluyor. Daha sonra o şablonun bir ön izlemesi oynatılıyor.

Karmaşık metin istemleri ya da uzmanlık gereksinimi yok. Bir şablonun üzerine bastıktan sonra o temel olarak alınıyor. Hemen ardından bir fotoğraf yükleyip yapay zeka aracından görseli seçilen şablondaki gibi hâle getirmesini isteyebiliyorsunuz. İsteğiniz alındıktan kısa bir süre sonra işlenmeye başlanıyor. En nihayetinde ise indirip kullanılmaya hazır bir videoya kavuşuyorsunuz.