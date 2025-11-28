Microsoft'un Hile Gibi Oyun Asistanı Mobil Cihazlara Geldi
Microsoft'un neredeyse bir hileden farksız olan oyun asistanı Gaming Copilot, Xbox mobil uygulamasına getirildi. İşte asistana dair tüm ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Gaming Copilot, Xbox mobil uygulamasına eklendi.
- Microsoft'un oyun asistanı, oyunlardaki zorlu canavarlar ve bölümler hakkında size ipuçları sağlayarak ilerlemenizi kolaylaştırıyor.
- Yapay zeka destekli asistan şu an Windows 11'de Game Bar üzerinden de kullanılabiliyor.
Microsoft, geçtiğimiz aylarda Windows 11 kullanıcılarına sunmaya başladığı Gaming Copilot'ın şimdi daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için Xbox mobil uygulamasına getirdi. Bu özellik, tamamlamakta zorlandığınız oyun görevlerini sanki hile kullanıyormuşsunuz gibi son derece kolay bir şekilde geçmenize olanak tanıyor.
Gaming Copilot, Xbox Mobil Uygulamasına Eklendi
Oyunculara özel bir oyun asistanı olan Gaming Copilot artık Xbox mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Bu asistan, oyunda neler olduğunu takip edebiliyor. Size oynanış ipuçları sunarak geçemediğiniz bölümleri hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyor. Asistanı mobil uygulamada kullanmak için Xbox'ın "Gaming Copilot" sekmesine gidebilir ve yapay zeka destekli asistana ilk sorunuzu yöneltebilirsiniz.
Bilmeyenler için Microsoft, Gaming Copilot'ı ilk olarak Windows 11 kullanıcılarına birkaç ay önce sunmaya başlamıştı. Şu anda Windows 11 bilgisayarlarda mevcut Game Bar üzerinden erişilebilen özellik, oyunu hiç alta alıp internette araştırma yapmanıza gerek kalmadan sorularınıza cevap bulmanıza olanak sağlıyor.
Sesli mod özelliği sayesinde yazmakla uğraşmanıza dahi gerek kalmıyor. Geçemediğiniz bir bölüm olur ya da oyunla ilgili çok merak ettiğiniz bir detay keşfederseniz kafanızdaki soru işaretlerini gidermesi için ondan yanıt vermesini istediğiniz bir soruyu sesli bir şekilde sorabilirsiniz.
Copilot, kendisine sorulan sorulara yanıt vermek için oyun içi ekran görüntülerini kullanıyor. Karşınızda ister geçmesi zor bir bölüm ister yenmesi aşırı derecede zor olan bir canavar olsun, Copilot Gaming size öyle bir ipucu veriyor ki saatlerdir boşuna uğraştığınızı fark ediyorsunuz.
Bu asistanın sadece zorlu oyunlarda bir rehber niteliğinde kullanımdan ibaret olmadığını da belirtmek gerekiyor. Kendi ilgi alanlarınıza ve sevdiğiniz türe göre oyun önerileri alabiliyorsunuz. Bununla birlikte kazanılan son başarımlara da hızlıca göz atabiliyorsunuz. Kısacası bir oyun asistanından bekleyeceğiniz her şeyi Gaming Copilot'ta bulabiliyorsunuz.